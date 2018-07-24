Роскосмос и «Сириус» подписали соглашение о сотрудничестве 

Цель соглашения — создание условий для выявления наиболее талантливых детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности.
Руководитель фонда «Талант и успех» (учредитель образовательного фонда «Сириус») Елена Шмелева и глава Госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин подписали соглашение о сотрудничестве.
Цель соглашения — создание условий для выявления наиболее талантливых детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности. В образовательном центре «Сириус» будут проводиться образовательные мероприятия, встречи с представителями ракетно-космической отрасли, олимпиады, творческие конкурсы, направленные на развитие подрастающего поколения.
После подписания документа глава Роскосмоса осмотрели центр, познакомился с работами детей, пообщался с космонавтами, находящимися на борту МКС, и ответил на вопросы ребят.
Рогозин добавил, что необходимо начать знакомить учащихся «Сириуса» с реальным производством и рассказал, что планирует организовать в сентябре День открытых дверей Роскосмоса.