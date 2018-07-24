Роскосмос и «Сириус» подписали соглашение о сотрудничестве

Цель соглашения — создание условий для выявления наиболее талантливых детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности.

Цель соглашения — создание условий для выявления наиболее талантливых детей и молодежи, проявивших выдающиеся способности. В образовательном центре «Сириус» будут проводиться образовательные мероприятия, встречи с представителями ракетно-космической отрасли, олимпиады, творческие конкурсы, направленные на развитие подрастающего поколения.

После подписания документа глава Роскосмоса осмотрели центр, познакомился с работами детей, пообщался с космонавтами, находящимися на борту МКС, и ответил на вопросы ребят.

Рогозин добавил, что необходимо начать знакомить учащихся «Сириуса» с реальным производством и рассказал, что планирует организовать в сентябре День открытых дверей Роскосмоса.