В Барселоне «фокусник» едва не украл кольцо за 7 миллионов евро

Владельцам и сотрудникам одного из ювелирных магазинов Барселоны лишь чудом удалось предотвратить кражу кольца, стоимость которого составляет более семи миллионов евро. Как сообщает La Vanguardia, преступление было продумано до мелочей, сорвалось оно только из-за проявленной в последней момент осторожности.

По данным издания, некий бизнесмен приобрел на прошлой неделе в ювелирном салоне дорогущее кольцо, однако не стал забирать покупку с собой, а поместил его в сейф магазина. Спустя некоторое время в салон пришел человек, якобы от нового владельца украшения, и попросил поместить кольцо в принесенную им с собой коробочку, а затем снова убрать его под замок.

Как оказалось, в ней было двойное дно, и вор ловко переместил драгоценность в собственный карман. Никто ничего не заметил и не заподозрил. К счастью, сотрудники магазина прежде, чем убрать коробочку в сейф, открыли ее, чтобы еще раз убедиться, что с дорогим украшением все в порядке. Если бы не это, вор мог спокойно уйти с добычей в кармане.

Как показывает статистика, вооруженные ограбления уходят в прошлое. Ювелирные магазины обзавелись внушительной охраной, и мало кто рискует совершить на них налет. Преступники научились проявлять недюжинную фантазию, чтобы разбогатеть, не привлекая внимание правоохранительных органов . Совсем как тот вор, которому не хватило немного везения.

К тому же количество самих преступлений значительно снизилось, если еще десять лет назад их были сотни, то в прошлом году по этому поводу в Каталонии полицию вызывали менее десятка раз.