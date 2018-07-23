Финалисты «Команды правительства» представят свои проекты на ток-шоу

Финалисты «Команды правительства» представят свои проекты на ток-шоуОт безработного до главы администрации Дзержинска . В Нижнем Новгороде стартовал финал проекта «Команда правительства». Сейчас на портале www.hr.government-nnov.ru проходит народное голосование. Оно продлится до 29 июля.

Для голосования пользователям необходимо будет авторизоваться на портале через аккаунт в одной из социальных сетей — Вконтакте, Facebook или Одноклассники. По результатам этапа участники получат дополнительные баллы.

Сейчас к голосованию 100 лучших по мнению экспертной комиссии кандидатов. На сайте размещены видеопрезентации.

«По результатам Народного голосования будут отобраны ТОП-10 кандидатов, которые смогут представить свои проекты общественности в рамках ток-шоу. Лучшие из них будут реализованы при содействии органов муниципальной и региональной власти», — отмечено на сайте «Команда правительства».»Нижегородская правда» публикует полный список претендентов в «Команду правительства». Пока в народном голосовании лидируют президент Федерации фигурного катания Нижегородской области Дмитрий Злобин. Абросимова Елена Борисовна

Директор в МИПК ННГАСУ

Ажимов Александр Семенович

Инвест. Консультант в ООО «Компания БКС»

Директор в МБУ «МФЦ Кстовского района»

Андреянов Дмитрий Евгеньевич

Заместитель начальника отдела в ООО НПП ПРИМА

Апарин Александр Николаевич

Председатель в ОО «ЦРД „Мой город“

Аракчеева Татьяна Вячеславовна

Начальник сектора регулирования рыболовства и рационального использования водных биологических ресурсов комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области в комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области

Афанасов Александр Николаевич

Главный специалист сектора кодрового и документационного обеспечения управления делами (руководитель МИК МО Партии в Администрация Лукояновского муниципального раойна Нижегородской области

Заместитель министра, начальник управления по развитию контрактной системы и по внедрению стандартов закупочной деятельности в Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области

Барабанова Наталья Сергеевна

Начальник отдела доходов и развития муниципальных финансов в Управление финансов Администрации городского округа Навашинский

Барышкова Татьяна Васильевна

Зам.начальника финансового управления, нач.отдела в Финансовое управление администрации Большемурашкинского района

Заместитель Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области в гос.орган Уполномоченный по правам человека в НО Батурский Артур Витальевич

И.о заместителя главы администрации в Администрация городского округа г. Бор

Безуглов Сергей Сергеевич

Главный специалист отдела подготовки к Чемпионату мира по футболу в Министерство спорта Нижегородской области

Белоусов Данила Викторович

Главный врач в ООО „Аксон“

Начальник отдела аттестации и повышения квалификации пед.раб. в ГБУ ДПО НО УМЦ Бердиева Елена Евгеньевна

Начальник сектора спорта и молодежной политики в Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района

Заместитель главы администрации-начальник отдела ИЗОТ в Отдел имущественных, земельных отношений и труда администрации Воротынского муниципального района

Болотина Алла Анатольевна

Главный редактор в ООО „КТВС“, телеканал „ДоброеТВ“

Бузуев Сергей Вячеславович

Начальник управления государственной экспертизы тарифов в сфере электроэнергетики, газоснабжения и на потребительском рынке в Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Начальник отдела внутренней политики в Администрация города Арзамаса

Ведущий специалист отдела лицензирования недропользования в Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

Валяев Александр Владимирович

Руководитель проектов в ООО Мегаполис

Васильева Любовь Олеговна

Начальник сектора по работе в поселке Бабино территориального управления департамента благоустройства и дорожного хозяйства в Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области

Владимирская Наталья Юрьевна

Должность: начальник отдела, начальник управления в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Врач, руководитель лаборатории аддитивных технологий в ФГБОУ ВО ПИМУ МИНЗДРАВА РОССИИ

Директор в ООО „Проспект Л2“, ООО „Проспект Симпл“

Должность: Безработный в Биржа труда

Должность: Начальник службы охраны труда и производственного контроля в ООО „Сибирская генерирующая компания“

Консультант в Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области52Гришин Андрей Владимирович

Должность: Председатель Совета дома в Совет дома Черняховского 9А Гурьянова Ирина Владимировна

Начальник отдела мониторинга и реализации программ в администрация города Нижнего Новгорода департамент жилья и инженерной инфраструктуры

Густов Александр Сергеевич

Начальник управления анализа и планирования отраслей производственной сферы в Министерство финансов Нижегородской области

Директор ДО, Вице-президент в Поволжский филиал АО „Райффайзенбанк“ г. Нижний Новгород

Донцова Мария Евгеньевна

Должность: главный специалист отдела по контролю за градостроительной деятельностью ОМС и работе с жалобами и обращениями граждан в Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций территории Нижегородской области

Еланцев Николай Сергеевич

Должность: заместитель начальника управления, начальник отдела контроля в сфере закупок управления финансового контроля в департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа

Елькин Олег Анатольевич

Председатель в Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов г.о.г. Шахунья

Жураков Сергей Германович

Должность: Художественный руководитель в ГАУК центр культуры „Рекорд“

Руководитель производственного управления в Бренд МясновЪ ООО „УК Новый формат“

Адвокат, Президент Федерации фигурного катания Нижегородской области, Руководитель федерального проекта » РОСТЕХ — ОКХЛ» на территории Нижегородской области, Региональный представитель «Ночной Хоккейной Лиги». в Адвокат НОКА, Президент Федерации фигурного катания Нижегородской области, Руководитель федерального проекта «РОСТЕХ — ОКХЛ» на территории Нижегородской области, Региональный представитель «Ночной Хоккейной Лиги».

Должность: заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода в Администрация Советского района города Нижнего Новгорода

Должность: Начальник отдела в Департамент градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области

Иванова Талина Владимировна

Должность: Мастер в АО Нижфарм

Кадаев Артем Анатольевич

Генеральный директор в ООО «Научно-производственное предприятие „АВИАКОМ“

Калякин Дмитрий Анатольевич

Генеральный директор в ООО „НПО АКВАПРОМ“, ООО „АКВАПРОМ“

Директор по развитию в ООО ОНЛИ КЛИНИК

Каменская Светлана Анатольевна

Должность: заместитель директора в МБУ ДО ДЮЦ „Бутурлинец“

Карташев Кирилл Андреевич

Должность: и.о. директора в МАУК „Рождественская сторона“

Кисарова Елена Владимировна

Должность: директор в Государственное бюджетное учреждение „Центр социальной помощи семье и детям „Надежда“ Ветлужского района“

Глава местного самоуправления Краснобаковского района Нижегородской области, Председатель Земского собрания Краснобаковского района Нижегородской области в Земское собрание Краснобаковского района Нижегородской области

Зам. главы адм., нач. упр. образования мол. пол. и спорта в Администрация Бутурлинского муниципального района

Козлова Юлия Александровна

Директор в ООО Центр развития территорий „Возможности“

Кокурин Антон Сергеевич

Должность: Главный инженер проектов в ООО „Управление капитального строительства 52“

Колеганов Андрей Николаевич

Исполнительный директор в ООО „ГЛАВК“

Кондырева Ирина Александровна

Начальник отдела анализа и оптимизации бюджетных процессов в Министерство финансов Нижегородской области

Директор департамента финансов в Департамент финансов администрации городского округа

Корчагин Иван Евгеньевич

Директор в ООО Техно-Актив

Корягин Павел Викторович

Должность: директор по продажам в компания Zetta

Костригин Руслан Вячеславович

Заместитель председателя в Первичная профсоюзная организация в ННГУ им. Н. И. Лобачевского (студентов)

Ведущий инженер по эксплуатации и строительству в АО „ТАНДЕР“

Руководитель проекта в ООО РА „Олимп БАС“

Лукинский Максим Дмитриевич

Начальник отдела социально-культурной деятельности, библиотек и музеев министерства культуры Нижегородской области в Министерство культуры Нижегородской области

Луповеева Юлия Викторовна

Главный специалист Юго-Западного МРО РГЭН иООС в Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области

Марченко Ирина Александровна

Заместитель генерального дтректора в ЗАО „Управление отходами-НН“

Мизгирев Дмитрий Сергеевич

Должность: доцент в ФГБОУ ВО „Волжский государственный универсистет водного транспорта“

Морозова Алла Александровна

Заместитель директора департамента — начальник отдела обеспечения в Департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области

Муравитская Анастасия Владимировна

Консультант отдела подготовки к Чемпионату мира по футболу в Министерство спорта Нижегородской области

Мурзина Елена Петровна

Заведующий сектора правовой и кадровой работы в комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области

Мурылева Ольга Николаевна

Консультант в Региональная служба по тарифам Нижегородской области

Глава администрации в Администрация г.о.г. Дзержинск

Директор. Художественный руководитель. в ИП Никитин В. С. Театр-студия ViPnПарилова Екатерина Юрьевна

Консультант в Министерство спорта Нижегородской области

Консультант отдела по вопросам дополнительного образования в министерство образования , науки и молодежной политики Нижегородской области

Прытков Алексей Павлович

Должность: Начальник управления развития технологий системной безопасности и оптимизации бюджетных процессов в Министерство финансов Нижегородской области

Рябчиков Антон Александрович

Управляющий директор отдела развития розничного бизнеса в Банк ВТБ (ПАО)

Савенкова Оксана Александровна

Директор Центра сопровождения клиентских операций в ПАО „Промсвязьбанк“

Салова Юлия Геннадьевна

Генеральный директор в Общество с ограниченной ответственностью „НЕОМЕД +“

Синцов Игорь Георгиевич

Заместитель руководителя комитета в Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области

Таланова Анна Александровна

Начальник отдела реализации имущества в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода

Начальник отдела стратегического развития в ГБУЗ НО „Клинический диагностический центр“

Начальник сектора по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными организациями управления делами администрации Богородского муниципального района Нижегородской области в Администрация Богородского муниципального района

Начальник Территориального управления № 2 в Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области

Маркертолог в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение „Нижегородский Губернский колледж“

Директор в ИП Фролов А. К.

Хлапов Александр Львович

Начальник управления по правовой и кадровой работе в министерство здравоохранения Нижегородской области

Цимблинидис Екатерина Сократовна

Исполнительный директор в Ритуальное агентство „Обелиск“ ИП Новиков

Должность: Начальник управления корпоративных отношений и реализации комплексных решений в Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области

Чендырин Сергей Владимирович

Директор в ООО „ПКФ Аверс“

Черникова Мария Николаевна

Главный специалист отдела гос. надзора управления по контролю и надзору в сфере образования в Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

Чиркина Анна Борисовна

Заместитель начальника управления, начальник отдела организационно-документационной работы управления обеспечения деятельности комитета в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода

Шай Любовь Николаевна

Заместитель директора в МБОУ Школа 11 имени Г. С. Бересневой

Шалабаев Юрий Владимирович

Заместитель министра финансов Нижегородской области в Министерство финансов Нижегородской области

Шальнова Марина Александровна

Главный специалист отдела инвестиций и развития предпринимательства управления экономики в администрация городского округа город Выкса Нижегородской области

Должность: Исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода в Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода

Щавелев Дмитрий Валентинович

Начальник отдела капитального ремонта в Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области

Директор филиала в ООО Компания БКС