Финалисты «Команды правительства» представят свои проекты на ток-шоу 

Финалисты «Команды правительства» представят свои проекты на ток-шоуОт безработного до главы администрации Дзержинска. В Нижнем Новгороде стартовал финал проекта «Команда правительства». Сейчас на портале www.hr.government-nnov.ru проходит народное голосование. Оно продлится до 29 июля.
«В резерв управленческих кадров Нижегородской области будут включены 30 человек», — сообщил глава региона Глеб Никитин.
Для голосования пользователям необходимо будет авторизоваться на портале через аккаунт в одной из социальных сетей — Вконтакте, Facebook или Одноклассники. По результатам этапа участники получат дополнительные баллы.
Сейчас к голосованию 100 лучших по мнению экспертной комиссии кандидатов. На сайте размещены видеопрезентации.
«По результатам Народного голосования будут отобраны ТОП-10 кандидатов, которые смогут представить свои проекты общественности в рамках ток-шоу. Лучшие из них будут реализованы при содействии органов муниципальной и региональной власти», — отмечено на сайте «Команда правительства».»Нижегородская правда» публикует полный список претендентов в «Команду правительства». Пока в народном голосовании лидируют президент Федерации фигурного катания Нижегородской области Дмитрий Злобин. Абросимова Елена Борисовна
Директор в МИПК ННГАСУ
Ажимов Александр Семенович
Инвест. Консультант в ООО «Компания БКС»
Заместитель директора Юридического департамента в АО «ФОРУС Банк»
Директор в МБУ «МФЦ Кстовского района»
Андреянов Дмитрий Евгеньевич
Заместитель начальника отдела в ООО НПП ПРИМА
Апарин Александр Николаевич
Председатель в ОО «ЦРД „Мой город“
Аракчеева Татьяна Вячеславовна
Начальник сектора регулирования рыболовства и рационального использования водных биологических ресурсов комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области в комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области
Афанасов Александр Николаевич
Главный специалист сектора кодрового и документационного обеспечения управления делами (руководитель МИК МО Партии в Администрация Лукояновского муниципального раойна Нижегородской области
Заместитель министра, начальник управления по развитию контрактной системы и по внедрению стандартов закупочной деятельности в Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области
Барабанова Наталья Сергеевна
Начальник отдела доходов и развития муниципальных финансов в Управление финансов Администрации городского округа Навашинский
Заместитель начальника протокольного отдела в Администрация города Нижнего Новгорода
Барышкова Татьяна Васильевна
Зам.начальника финансового управления, нач.отдела в Финансовое управление администрации Большемурашкинского района
Заместитель Уполномоченного по правам человека в Нижегородской области в гос.орган Уполномоченный по правам человека в НО Батурский Артур Витальевич
И.о заместителя главы администрации в Администрация городского округа г. Бор
Безуглов Сергей Сергеевич
Главный специалист отдела подготовки к Чемпионату мира по футболу в Министерство спорта Нижегородской области
Белоусов Данила Викторович
Главный врач в ООО „Аксон“
Начальник отдела аттестации и повышения квалификации пед.раб. в ГБУ ДПО НО УМЦ Бердиева Елена Евгеньевна
Начальник сектора спорта и молодежной политики в Управление образования, молодежной политики и спорта администрации Бутурлинского муниципального района
Заместитель главы администрации-начальник отдела ИЗОТ в Отдел имущественных, земельных отношений и труда администрации Воротынского муниципального района
Болотина Алла Анатольевна
Главный редактор в ООО „КТВС“, телеканал „ДоброеТВ“
Бузуев Сергей Вячеславович
Начальник управления государственной экспертизы тарифов в сфере электроэнергетики, газоснабжения и на потребительском рынке в Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Начальник отдела внутренней политики в Администрация города Арзамаса
Ведущий специалист отдела лицензирования недропользования в Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
Валяев Александр Владимирович
Аспирант, руководитель проекта в рамках гранта Нижегородской области в сфере науки, технологий и техники, гранта Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Волжский государственный университет водного транспорта
Руководитель проектов в ООО Мегаполис
Васильева Любовь Олеговна
Начальник сектора по работе в поселке Бабино территориального управления департамента благоустройства и дорожного хозяйства в Администрация городского округа город Дзержинск Нижегородской области
Владимирская Наталья Юрьевна
Должность: начальник отдела, начальник управления в департамент градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области
Врач, руководитель лаборатории аддитивных технологий в ФГБОУ ВО ПИМУ МИНЗДРАВА РОССИИ
Директор в ООО „Проспект Л2“, ООО „Проспект Симпл“
Должность: Безработный в Биржа труда
Грац Александр Юрьевич
Должность: Начальник службы охраны труда и производственного контроля в ООО „Сибирская генерирующая компания“
Консультант в Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области52Гришин Андрей Владимирович
Должность: Председатель Совета дома в Совет дома Черняховского 9А Гурьянова Ирина Владимировна
Начальник отдела мониторинга и реализации программ в администрация города Нижнего Новгорода департамент жилья и инженерной инфраструктуры
Густов Александр Сергеевич
Начальник управления анализа и планирования отраслей производственной сферы в Министерство финансов Нижегородской области
Директор ДО, Вице-президент в Поволжский филиал АО „Райффайзенбанк“ г. Нижний Новгород
Донцова Мария Евгеньевна
Должность: главный специалист отдела по контролю за градостроительной деятельностью ОМС и работе с жалобами и обращениями граждан в Департамент градостроительной деятельности и развития агломераций территории Нижегородской области
Еланцев Николай Сергеевич
Должность: заместитель начальника управления, начальник отдела контроля в сфере закупок управления финансового контроля в департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа
Елькин Олег Анатольевич
Председатель в Комитет муниципального имущества и земельных ресурсов г.о.г. Шахунья
Жураков Сергей Германович
Должность: Художественный руководитель в ГАУК центр культуры „Рекорд“
Руководитель производственного управления в Бренд МясновЪ ООО „УК Новый формат“
Адвокат, Президент Федерации фигурного катания Нижегородской области, Руководитель федерального проекта »РОСТЕХ — ОКХЛ» на территории Нижегородской области, Региональный представитель «Ночной Хоккейной Лиги». в Адвокат НОКА, Президент Федерации фигурного катания Нижегородской области, Руководитель федерального проекта «РОСТЕХ — ОКХЛ» на территории Нижегородской области, Региональный представитель «Ночной Хоккейной Лиги».
Должность: заместитель главы администрации Советского района города Нижнего Новгорода в Администрация Советского района города Нижнего Новгорода
Должность: Начальник отдела в Департамент градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области
Иванова Талина Владимировна
Должность: Мастер в АО Нижфарм
Кадаев Артем Анатольевич
Генеральный директор в ООО «Научно-производственное предприятие „АВИАКОМ“
Калякин Дмитрий Анатольевич
Генеральный директор в ООО „НПО АКВАПРОМ“, ООО „АКВАПРОМ“
Директор по развитию в ООО ОНЛИ КЛИНИК
Каменская Светлана Анатольевна
Должность: заместитель директора в МБУ ДО ДЮЦ „Бутурлинец“
Карташев Кирилл Андреевич
Должность: и.о. директора в МАУК „Рождественская сторона“
Кисарова Елена Владимировна
Должность: директор в Государственное бюджетное учреждение „Центр социальной помощи семье и детям „Надежда“ Ветлужского района“
Глава местного самоуправления Краснобаковского района Нижегородской области, Председатель Земского собрания Краснобаковского района Нижегородской области в Земское собрание Краснобаковского района Нижегородской области
Зам. главы адм., нач. упр. образования мол. пол. и спорта в Администрация Бутурлинского муниципального района
Козлова Юлия Александровна
Директор в ООО Центр развития территорий „Возможности“
Кокурин Антон Сергеевич
Должность: Главный инженер проектов в ООО „Управление капитального строительства 52“
Колеганов Андрей Николаевич
Исполнительный директор в ООО „ГЛАВК“
Кондырева Ирина Александровна
Начальник отдела анализа и оптимизации бюджетных процессов в Министерство финансов Нижегородской области
Директор департамента финансов в Департамент финансов администрации городского округа
Корчагин Иван Евгеньевич
Директор в ООО Техно-Актив
Корягин Павел Викторович
Должность: директор по продажам в компания Zetta
Костригин Руслан Вячеславович
Заместитель председателя в Первичная профсоюзная организация в ННГУ им. Н. И. Лобачевского (студентов)
Краснов Андрей васильевич
Ведущий инженер по эксплуатации и строительству в АО „ТАНДЕР“
Учитель английского языка в Школа 141 Кузина Елена Владимировна
Руководитель проекта в ООО РА „Олимп БАС“
Лукинский Максим Дмитриевич
Начальник отдела социально-культурной деятельности, библиотек и музеев министерства культуры Нижегородской области в Министерство культуры Нижегородской области
Луповеева Юлия Викторовна
Главный специалист Юго-Западного МРО РГЭН иООС в Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области
Марченко Ирина Александровна
Заместитель генерального дтректора в ЗАО „Управление отходами-НН“
Мизгирев Дмитрий Сергеевич
Должность: доцент в ФГБОУ ВО „Волжский государственный универсистет водного транспорта“
Морозова Алла Александровна
Заместитель директора департамента — начальник отдела обеспечения в Департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области
Муравитская Анастасия Владимировна
Консультант отдела подготовки к Чемпионату мира по футболу в Министерство спорта Нижегородской области
Мурзина Елена Петровна
Заведующий сектора правовой и кадровой работы в комитет государственного ветеринарного надзора Нижегородской области
Мурылева Ольга Николаевна
Консультант в Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Глава администрации в Администрация г.о.г. Дзержинск
Директор. Художественный руководитель. в ИП Никитин В. С. Театр-студия ViPnПарилова Екатерина Юрьевна
Консультант в Министерство спорта Нижегородской области
Консультант отдела по вопросам дополнительного образования в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Прытков Алексей Павлович
Должность: Начальник управления развития технологий системной безопасности и оптимизации бюджетных процессов в Министерство финансов Нижегородской области
Рябчиков Антон Александрович
Управляющий директор отдела развития розничного бизнеса в Банк ВТБ (ПАО)
Савенкова Оксана Александровна
Директор Центра сопровождения клиентских операций в ПАО „Промсвязьбанк“
Салова Юлия Геннадьевна
Генеральный директор в Общество с ограниченной ответственностью „НЕОМЕД +“
Синцов Игорь Георгиевич
Заместитель руководителя комитета в Комитет по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области
Таланова Анна Александровна
Начальник отдела реализации имущества в Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Начальник отдела стратегического развития в ГБУЗ НО „Клинический диагностический центр“
Директор ГТРК Калмыкия в ФГУП ВГТРК ГТРК Калмыкия
Начальник сектора по работе с обращениями граждан, СМИ и общественными организациями управления делами администрации Богородского муниципального района Нижегородской области в Администрация Богородского муниципального района
Начальник Территориального управления № 2 в Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области
Маркертолог в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение „Нижегородский Губернский колледж“
Директор в ИП Фролов А. К.
Хлапов Александр Львович
Начальник управления по правовой и кадровой работе в министерство здравоохранения Нижегородской области
Цимблинидис Екатерина Сократовна
Исполнительный директор в Ритуальное агентство „Обелиск“ ИП Новиков
Должность: Начальник управления корпоративных отношений и реализации комплексных решений в Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области
Чендырин Сергей Владимирович
Директор в ООО „ПКФ Аверс“
Черникова Мария Николаевна
Главный специалист отдела гос. надзора управления по контролю и надзору в сфере образования в Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Чиркина Анна Борисовна
Заместитель начальника управления, начальник отдела организационно-документационной работы управления обеспечения деятельности комитета в комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода
Шай Любовь Николаевна
Заместитель директора в МБОУ Школа 11 имени Г. С. Бересневой
Шалабаев Юрий Владимирович
Заместитель министра финансов Нижегородской области в Министерство финансов Нижегородской области
Шальнова Марина Александровна
Главный специалист отдела инвестиций и развития предпринимательства управления экономики в администрация городского округа город Выкса Нижегородской области
Должность: Исполняющий обязанности главы администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода в Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода
Щавелев Дмитрий Валентинович
Начальник отдела капитального ремонта в Министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области
Директор филиала в ООО Компания БКС