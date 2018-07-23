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Помощник Чернецкого возглавил представительство заявочного комитета ЭКСПО в Екатеринбурге
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Помощник Чернецкого возглавил представительство заявочного комитета ЭКСПО в Екатеринбурге 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Помощник сенатора Аркадия Чернецкого Константин Пудов возглавил представительство заявочного комитета ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Пудова, он будет курировать региональные программы комитета, в то время как сам Аркадий Чернецкий «сосредоточился на международном лоббировании». «Продвижение Столицы Урала — для нас не просто работа, а жизнь и судьба», — заявил Пудов, отметив, что следующие месяцы станут самыми важными в борьбе за право проведения выставки.
«В мой функционал входит собственно то, что я делал в прошлый раз [во время борьбы за ЭКСПО-2020]: проведение партнерских мероприятий, работа с властью, со СМИ», — сообщил Пудов корреспонденту «ФедералПресс».
При этом помощник сенатора подчеркнул, что не считает назначение карьерным ростом. «Мне хоть волонтером, хоть добровольцем — главное, чтобы победа Екатеринбурга была», — заявил Константин Пудов.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее председателем оргкомитета по выдвижению Екатеринбурга в качестве города-кандидата на проведение ЭКСПО-2025 был назначен первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.
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