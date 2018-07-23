Помощник Чернецкого возглавил представительство заявочного комитета ЭКСПО в Екатеринбурге

По словам Пудова, он будет курировать региональные программы комитета, в то время как сам Аркадий Чернецкий «сосредоточился на международном лоббировании». «Продвижение Столицы Урала — для нас не просто работа, а жизнь и судьба», — заявил Пудов, отметив, что следующие месяцы станут самыми важными в борьбе за право проведения выставки.

«В мой функционал входит собственно то, что я делал в прошлый раз [во время борьбы за ЭКСПО-2020]: проведение партнерских мероприятий, работа с властью, со СМИ», — сообщил Пудов корреспонденту «ФедералПресс»

При этом помощник сенатора подчеркнул, что не считает назначение карьерным ростом. «Мне хоть волонтером, хоть добровольцем — главное, чтобы победа Екатеринбурга была», — заявил Константин Пудов.