В Перми заработал интернет-магазин ИКЕА

Хорошую новость сообщило пермякам руководство магазина ИКЕА . С 23 июля в Перми заработал интернет-магазин, где можно будет приобрести товары этой фирмы.

«На сайте представлено более 21 000 артикулов, включая самую популярную мебель и аксессуары, — говорится в сообщении пресс-службы. — Все товары, доступные для онлайн-заказа, обозначены пометкой «Купить онлайн».

Минимальная стоимость доставки в Пермь вместе с подъемом на этаж составит 699 руб., максимальная — 2499 руб. Вернуть товары, приобретенные онлайн, можно в течение 365 дней.