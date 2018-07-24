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В Перми заработал интернет-магазин ИКЕА
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В Перми заработал интернет-магазин ИКЕА 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Хорошую новость сообщило пермякам руководство магазина ИКЕА. С 23 июля в Перми заработал интернет-магазин, где можно будет приобрести товары этой фирмы.
«На сайте представлено более 21 000 артикулов, включая самую популярную мебель и аксессуары, — говорится в сообщении пресс-службы. — Все товары, доступные для онлайн-заказа, обозначены пометкой «Купить онлайн».
Минимальная стоимость доставки в Пермь вместе с подъемом на этаж составит 699 руб., максимальная — 2499 руб. Вернуть товары, приобретенные онлайн, можно в течение 365 дней.
Покупки можно оплачивать банковскими картами платежных систем Visa, MasterCard и МИР.
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