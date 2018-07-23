«Есть несколько вариантов губернаторской кампании в Челябинской области»

«Иллюзий получить мандат нет»

Алексей Валерьевич, как вы оцениваете уровень конкуренции в избирательных кампаниях в Металлургическом и Центральном районах?

— Уровень конкуренции пока не чрезмерно высок. В Металлургическом районе есть лидер, а именно — кандидат от «Единой России» Алексей Четвернин: его поддерживают местные элиты. В Центральном районе побольше кандидатов, там поинтереснее может быть кампания, но особо знаковых и ярких фигур нет.

Большая часть кандидатов — это молодые люди, в основном без особых ресурсов и не очень известные. Кампании практически не ведутся, разве что у Романа Зубаирова и Алексея Четвернина. Их видно, есть печатная продукция, есть некая поддержка населения. Среди оппонентов яркий старт был у представителя местного штаба Навального Бориса Золотаревского, который писал о себе в соцсетях. Но ни он, ни другие кандидаты никакой деятельности сегодня не ведут, обещаний чем-то заниматься и какую-то пользу приносить не дают.

Для чего же тогда все эти кандидаты выдвигались?

— У меня сложилось впечатление, что изобилие кандидатов — это следствие довольно низкого стартового порога вхождения в округ, поскольку документов небольшое количество подавать надо, подписи избирателей не нужны, и, соответственно, люди решили попробовать свои силы. С какой целью это было сделано — мне непонятно.

Фавориты выборов очевидны, у них есть поддержка, есть что-то за душой, их присутствие в кампании неслучайно — в отличие от представителей остальных политических сил. У многих даже нет никакой связи с округом. Золотаревский, к примеру, связан только тем, что у него там находится приемная, поэтому довольно странное решение искать здесь поддержку избирателей. Думаю, у оппозиции шансов нет.

В чем, на ваш взгляд, состоит интерес к этим мандатам? Это же работа всего на один год.

— Для несистемной оппозиции, представителей непарламентских партий и самовыдвиженцев это повод попытать счастье там, где им не нужно делать вообще ничего, проверить себя, свои политические амбиции, начать наращивать мускулы. Я не думаю, что для многих это серьезно. Это проба сил в преддверии 2019 года. Именно на следующий год многие люди, которые в этой кампании участвуют, и прицеливаются.

Насколько я понимаю, Зубаиров — это человек команды прежнего депутата Марины Карелиной, которая является человеком ресурсным, ярким. У нее была определенная узнаваемость в округе, и она немало сделала, в том числе в вопросах благоустройства, проводила социальные акции, работала и с пенсионерами — вела федерального масштаба проект «Возраст счастья».

В Металлургическом районе тоже идет команда единороссов: там и Барышев, и Бурматов.

Предполагать, что кто-то работает на то, чтобы победить эти политические машины, не приходится.

То есть амбиций попасть в перспективе в городскую думу у этих кандидатов нет?

— Для оппозиции об этом речи не идет. Представить себе, что райсовет, где большинство составляет партия «Единая Россия», направит кого-то от другой партии, кто победит внезапно на этих довыборах, это маловероятно. Скорее всего, подобных иллюзий ни у кого из кандидатов, кроме как от «Единой России», не возникает. Думаю, что даже никто не питает иллюзий, что вообще мандат получит в сентябре.

Пятое колесо в телеге

Еще недавно в обществе кипели споры об эффективности проведенной реформы местного самоуправления, о надобности столь большого количества депутатов при ограниченных ресурсах. Как вы считаете, эта тема уже закрыта?

— Выборы 2019 года уже скоро, а проведенная реформа слишком масштабная. Отменять ее — это большие риски. Я испытываю глубокие сомнения в том, что кто-то на это готов. Политически, юридически и технически это очень трудно сделать.

Что касается эффективности, это вопрос дискуссионный. Плюс этой реформы — активизация огромного количества политических и гражданских активистов. Активные районные депутаты и их помощники — это то, чего любому городу не хватает. Это люди, которые в силу своего статуса получают некий опыт, являются проводниками неких общественных социальных инициатив.

Значит, новая система получит свое развитие?

— Надо развивать и увеличивать компетенции, полномочия и бюджеты районных депутатов. Районы сегодня недофинансированы и не наделены должного рода полномочиями и являются по сути пятым колесом в телеге. Надо идти по пути усиления поддержки местных инициатив. В России развитие демократии начинается со своего подъезда, дома и двора. Поэтому уместно, что чем больше у нас будет механизмов самоуправления, тем лучше.

Пока нельзя сказать, что эксперимент не удался и нужно вернуться к системе 30 депутатов. Проблемы мы видим, но есть и положительные стороны, нужно их оценить и развивать.

«Кампании по выборам губернаторов малоконкурентны»

В 2019 году Челябинскую область ждет еще одна кампания — по выборам губернатора. Что нам от нее ждать?

— Сегодня губернаторы в большей степени назначаются, а в меньшей — выбираются. Большая часть политических кампаний сегодня, связанных с выборами губернаторов, малоконкурентна. Есть некое мнение, кто должен стать губернатором, есть фаворит этих выборов, и есть очевидные аутсайдеры, а чаще просто технические кандидаты.

Решение по нашему региону будет приниматься в Москве , между основными финансово-политическими группировками. Нынешний губернатор Борис Дубровский будет одним из участников этого процесса, фигурой, чьи полномочия нужно продлить. Мы знаем, что Борис Александрович — человек команды, а не сам по себе, каким был Михаил Юревич

Скорее всего, схема губернаторской кампании будет рассматриваться в начале 2019 года. Что будет в январе-феврале, мы пока не можем себе представить: будет ли это конфликтная борьба со стороны других команд-конкурентов, или будет принято решение завести сюда некоего технократа, к примеру, замминистра.

Сегодня мы смотрим на практику назначения губернаторов и видим, что это в большей степени как раз эксперимент с технократическим управлением, когда федеральный чиновник десантируется на территорию, чтобы он показал себя как грамотный управленец, не коррумпированный, не связанный с местными элитами, не замешанный в местных конфликтах. В качестве примера могу привести Нижний Новгород, Калининград , Коми, Мордовию и другие регионы.

Совершенно не исключено, что Челябинск пойдет по пути внедрения человека от крупной корпорации, как это было в 2014 году, когда на выборы губернатора пошел человек от корпорации ММК.

Фото: сайт губернатора Челябинской области.