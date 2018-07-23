Карьерный путь покровителя оружейной принцессы Бутиной

Член правления российской общественной организации «Право на оружие» Мария Бутина обвиняется в шпионаже и преступном сговоре против США . Свою вину она не признаёт. По информации издания The Washington Post, Бутина рассказала американскому комитету по разведке, что получала финансирование от российского миллиардера Константина Николаева . Представитель предпринимателя подтвердил, что ранее они общались, но отрицает факт помощи со стороны бизнесмена организации, выступающей за легализацию оборота оружия. В этом году Николаев занял 93 место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России » с состоянием $1100 млн Выпускник философского факультета МГУ заинтересовался финансами ещё в студенческие годы. В начале 1990-х годов 20-летний Николаев начал работать вместе с друзьями Андреем Филатовым Никитой Мишиным в экспедиторской фирме «Петра», оказывающей услуги на железной дороге. А уже в 1996 они создали с одним из клиентов компании череповецким бизнесменом Алексеем Мордашовым , владельцем «Северсталь-групп», собственное транспортное предприятие — «Северстальтранс». Николаев стал генеральным директором, Филатов — исполнительным, а Мишина назначили коммерческим директором.

Константин Николаев (слева)

С того времени Филатов и Мишин являются постоянными бизнес-партнёрами Николаева. С момента основания компания начала бурно развиваться. Уже через год после открытия бизнесмены купили долю в санкт-петербургской компании, чтобы самим осуществлять в Морском порту погрузку металлов «Северстальтранса». В компании также восемь лет проработал предыдущий министр транспорта Игорь Левитин . На министерский пост он ушёл с должности заместителя Николаева.

Мордашов вышел из «Северстальтранса», продав свои 50% акций остальным топ-менеджерам компании в 2007 году. Таким образом Николаев с друзьями стали полными собственниками крупнейшей в России частной транспортной группы. Практически сразу после этого предприниматели сделали ребрендинг и переименовали фирму в «Н-Транс», выручка компании в тот год составила $1,78 млрд Сейчас «Н-Транс» объединяет в себе более 20 транспортных компаний, занимающихся, например, железнодорожным транспортом, портовой перевалкой контейнеров и автоперевозками.

РИА Новости/Виталий Аньков

Со временем портовые активы «Н-транс» сосредоточились в компании Global Ports, в ведущем операторе контейнерных терминалов в России. Её совладельцами Николаев и партнёры были до 2017 года: за свой пакет акций они получили $235 млн Но при этом они остались совладельцами оператора железнодорожных перевозок Globaltrans, которая в 2012 году провела IPO на Лондонской бирже и привлекла $449 млн В сумме друзья-предприниматели владеют 34,5% акций компании.