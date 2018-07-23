Карьерный путь покровителя оружейной принцессы Бутиной 

Член правления российской общественной организации «Право на оружие» Мария Бутина обвиняется в шпионаже и преступном сговоре против США. Свою вину она не признаёт. По информации издания The Washington Post, Бутина рассказала американскому комитету по разведке, что получала финансирование от российского миллиардера Константина Николаева. Представитель предпринимателя подтвердил, что ранее они общались, но отрицает факт помощи со стороны бизнесмена организации, выступающей за легализацию оборота оружия. В этом году Николаев занял 93 место в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием $1100 млн Выпускник философского факультета МГУ заинтересовался финансами ещё в студенческие годы. В начале 1990-х годов 20-летний Николаев начал работать вместе с друзьями Андреем Филатовым и Никитой Мишиным в экспедиторской фирме «Петра», оказывающей услуги на железной дороге. А уже в 1996 они создали с одним из клиентов компании череповецким бизнесменом Алексеем Мордашовым, владельцем «Северсталь-групп», собственное транспортное предприятие — «Северстальтранс». Николаев стал генеральным директором, Филатов — исполнительным, а Мишина назначили коммерческим директором.
РИА Новости/Валерий Левитин
Константин Николаев (слева)
С того времени Филатов и Мишин являются постоянными бизнес-партнёрами Николаева. С момента основания компания начала бурно развиваться. Уже через год после открытия бизнесмены купили долю в санкт-петербургской компании, чтобы самим осуществлять в Морском порту погрузку металлов «Северстальтранса». В компании также восемь лет проработал предыдущий министр транспорта Игорь Левитин. На министерский пост он ушёл с должности заместителя Николаева.
В 2003 году Николаев и его партнёры купили компанию «Балттранссервис», занимающуюся железнодорожными грузоперевозками. Гендиректор и основатель предприятия Владимир Прокофьев познакомил новых владельцев фирмы с Геннадием Тимченко, членом совета директоров «Новатэка» и «Сибура». Именно он позже приобрел 10% в «Балттранссервисе», в то время как Николаев вместе с партнёрами купили 20% акций крупнейшего частного перевозчика нефти и нефтепродуктов «Трансойла», который принадлежит Тимченко. А в 2006 году Николаев вместе с Филатовым и Мишиным стал совладельцем «Мостотреста», компании-подрядчика дорожного строительства в Сколково.
Мордашов вышел из «Северстальтранса», продав свои 50% акций остальным топ-менеджерам компании в 2007 году. Таким образом Николаев с друзьями стали полными собственниками крупнейшей в России частной транспортной группы. Практически сразу после этого предприниматели сделали ребрендинг и переименовали фирму в «Н-Транс», выручка компании в тот год составила $1,78 млрд Сейчас «Н-Транс» объединяет в себе более 20 транспортных компаний, занимающихся, например, железнодорожным транспортом, портовой перевалкой контейнеров и автоперевозками.
РИА Новости/Виталий Аньков
Со временем портовые активы «Н-транс» сосредоточились в компании Global Ports, в ведущем операторе контейнерных терминалов в России. Её совладельцами Николаев и партнёры были до 2017 года: за свой пакет акций они получили $235 млн Но при этом они остались совладельцами оператора железнодорожных перевозок Globaltrans, которая в 2012 году провела IPO на Лондонской бирже и привлекла $449 млн В сумме друзья-предприниматели владеют 34,5% акций компании.
Помимо этого Николаев самолично развивает бизнес в Америке. По информации СМИ, даже его сын Андрей работал волонтёром в предвыборной кампании Дональда Трампа. Сам Николаев входит в совет директоров и является основным инвестором энергетической компании American Ethane. Примечательно, что раньше одним из её владельцев был Роман Абрамович и бывший глава администрации президента Александр Волошин. Также Николаев инвестирует в стартапы Кремниевой долины.