Концерн «Калашников» открыл первую бренд-зону на полуострове Крым

Концерн «Калашников» в рамках программы по развитию партнерской сети и работе с оружейными магазинами открыл фирменную бренд-зону в Севастополе

Широкому кругу любителей оружия теперь доступен весь спектр гражданской продукции брендов «Калашников», Baikal и Izhmash. Например, клиенты магазина уже могут заказать последние новинки: гладкоствольное самозарядное ружье TG1 и охотничий карабин Baikal 145 Лось.

В фирменном отделе кроме традиционной гражданской стрелковой продукции представлена охотничья линейка одежды Baikal, а также широкий спектр сувениров и сопутствующих товаров.

Адрес магазина: г. Севастополь, магазин «Сафари Юг», ул. Пожарова 21.