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Концерн «Калашников» открыл первую бренд-зону на полуострове Крым
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Концерн «Калашников» открыл первую бренд-зону на полуострове Крым 

Калашников Media 2 часа назад
Фото: Калашников Media
Концерн «Калашников» в рамках программы по развитию партнерской сети и работе с оружейными магазинами открыл фирменную бренд-зону в Севастополе.
Широкому кругу любителей оружия теперь доступен весь спектр гражданской продукции брендов «Калашников», Baikal и Izhmash. Например, клиенты магазина уже могут заказать последние новинки: гладкоствольное самозарядное ружье TG1 и охотничий карабин Baikal 145 Лось.
В фирменном отделе кроме традиционной гражданской стрелковой продукции представлена охотничья линейка одежды Baikal, а также широкий спектр сувениров и сопутствующих товаров.
В рамках открытия бренд-зоны прошел турнир по практической стрельбе, в котором приняли участие представители Севастопольской федерации практической стрельбы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Краснодарского края и Дагестана. Победители и призеры получили специальные призы от концерна.
Адрес магазина: г. Севастополь, магазин «Сафари Юг», ул. Пожарова 21.
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