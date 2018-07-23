«Известный убийца» представит Эрдогана в Афганистане

Возвращение вице-президент Афганистана из самоналоженного годового изгнания получилось в прямом смысле громким: во время отъезда кортежа из кабульского аэропорта смертник привёл в действие взрывное устройство. Жертвами стали 14 человек, более 50 ранены. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (запрещено в РФ ). Скрытый в бронированном автомобиле генерал не пострадал и после из офиса обратился к своим сторонникам-узбекам.

Ожидается, что Дустум вернётся к исполнению своих обязанностей вице-премьера (в стране трое вице-премьеров). Он покинул страну и уехал в Турцию вроде как на лечение в мае прошлого года после того, как в его адрес были выдвинуты обвинения в незаконном удерживании заложника и пытках. Потерпевший, экс-губернатор провинции Джаузджан Ахмада Эшчи рассказал, что именно генерал руководил расправой над ним. В итоге Дустум , парировавший обвинения тезисом «Эшчи был задержан разведслужбами правительства», проходил по делу как свидетель, а в роли обвиняемых выступили девять его телохранителей. Обвинения для Дустума не стали новостью — на протяжении многих лет он обвиняется, как отмечали в Госдепе , в серьёзных нарушениях прав человека и военных преступлениях. Так, в 2001 году солдаты генерала Дустума решили в 13 грузовых контейнерах перевезти 1250 пленных талибов из Кундуза в тюрьму в Шибергане. В итоге они погибли от удушья.

О том, что власти Афганистана ведут переговоры с Дустумом о его возвращении, стало известно в начале июля. Как отмечали СМИ, приезд генерала мог бы помочь разрешить ситуацию вокруг ареста его приближенного — начальника полиции одного из уездов провинции Фарьяб Низамуддина Кайсари. После его задержания Дустум из Турции обрушился с критикой на власти, обвинив их, по сути, в недальновидности — арест Кайсари может сорвать избирательную кампанию, на октябрь запланированы парламентские выборы в Афганистане. И действительно — против ареста Кайсари была развёрнута массовая протестная кампания в Фарьябе, Джаузджане, в ходе которых оказались перекрыты дороги, закрыт один из офисов избиркома и уничтожены хранившиеся там бланки избирательных удостоверений.

Генерал Абдул-Рашид Дустум

Для урегулирования протестов на переговорах с Дустумом было предложено освободить Кайсари из-под стражи с условием, что он останется в Кабуле . Однако генерал настоял на том, что присутствие его человека на севере страны необходимо для поддержания безопасности. После посол Турции в Афганистане Огужан Эртугрул открыто заявил, что продолжаются переговоры по поводу возвращения Дустума, а затем и президент Мохаммад Ашраф Гани допустил такую возможность. Для Гани возвращение Дустума — не только способ успокоить его сторонников, но и возможность заручиться поддержкой в преддверии президентских выборов в 2019 году.

Во время советского присутствия в Афганистане уроженец провинции Джаузджан Абдул Рашид Дустум командовал дивизией правительственной армии, личный состав которой формировался преимущественно из этнических узбеков. Он подчинялся непосредственно президенту Наджибулле, присвоившему ему звание генерала. После свержения режима Наджибуллы в 1992 году Дустум фактически основал собственное «государство» на севере страны с центром в Мазари-Шарифе, прозванное «Дустумистаном». В 2001 году после того, как США и их союзники начали операцию «Несокрушимая свобода», генерал вернулся на родину для борьбы с талибами . Протеже ЦРУ генерал Дустум оказался влиятельным политическим игроком на афганских выборах в последние годы, поскольку пользуется поддержкой среди сплоченного узбекского населения (Дустум — этнический узбек), отмечает The New York Times . Гани взял его в качестве его помощника в 2014 году несмотря на то, что ранее называл его «известным убийцей».

Отсутствие Дустума, мотивированное возбужденным уголовным делом и целым рядом сопутствующих скандалов, в народе называли ссылкой. Команда президента Ашрафа Гани использовала Дустума, чтобы получить поддержку узбеков, но в стратегическом плане они не рассматривали генерала в качестве своего партнера. Как только появилась возможность, они попытались от него избавиться. После его отъезда президентская администрация предприняла усилия, чтобы преуменьшить влияние Дустума, но напрасно. После ареста в начале июля его ближайшего соратника Низамуддина Кайсари сторонники устроили беспорядки и фактически парализовали работу властей в узбекских регионах. В частности, протестующие остановили работу порта Хайратон на Амурдарье и сухопутного порта Акина. Власти вынуждены были пойти на переговоры с Дустумом и генерал сейчас «продавил» свое возвращение на родину силой. Неизвестно, как возвращение столь одиозной фигуры повлияет на политику в Афганистане: сблизится ли Дустум с президентом Гани, или сохранит оппозиционность. Но его отсутствие негативно сказалось на безопасности в регионе. Изгнание Дустума произошло тогда, когда он усилил активность по борьбе с ИГ на севере страны. В его отсутствие террористы смогли усилить свои позиции в ряде провинций. Но его возвращение однозначно повлияет на расстановку сил в регионах.

Кроме того, накануне парламентских выборов в октябре президент Гани постарается заручиться поддержкой Дустума как человека, имеющего огромное влияние на этнических узбеков. Несмотря ни на что, узбеки любят Дустума. Этническая карта играет в афганских выборах большую роль. Но тут у правительства, если оно заручаться поддержкой Дустума, возникнут проблемы с пуштунским большинством. Они восприняли возвращение Дустума как уступки по отношению к узбекам. Турция, безусловно, будет продвигать свои интересы в Афганистане с помощью Дустума, хотя пока что Анкара не заявляла о своих интересах в стране открыто.

Кирилл Семёнов , руководитель центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД:

Каких-то прямых указаний на то, что возвращение Дустума связано с активизацией его сторонников, нет. Хотя оно и происходит на фоне волнений на севере страны. Так, в провинции Балх сторонники Дустума активно выступают против отстранения ее губернатора, Атта Мухаммада Нура, который, как и Дустум, является членом движения «Путь спасения Афганистана». Не исключено, что после возвращения Дустума в Балхе будет инициирована новая волна протестов в пользу экс-губернатора. От возвращения Дустума можно ожидать активизации его сторонников. Хотя, некоторые представители афганского правительства утверждают, что после своего возвращения Дустум приступит к выполнению своих служебных обязанностей и будет готов поддержать курс правительства. Мало того, сообщалось, что даже специальная правительственная делегация приезжала в Турцию уговаривать Дустума вернуться. Возможно, президент Гани, вернув Дустума, хочет поссорить его с союзниками по движению Салахуддином Раббани и Аттой Мухаммадом Нуром.

В случае, если Дустум будет действовать в интересах правительства, можно ожидать активизации усилий по противодействию ИГ. Ранее Дустуму уже удавалось провести успешные зачистки районов северного Афганистана от сторонников «халифата», при этом он лично руководил этими операциями.

Дустума можно считать человеком, лоббирующим турецкие интересы в Афганистане. Пока что Анкара стремится просто держать руку на пульсе, увеличивая свою значимость в афганских делах через призму собственной линии на лидерство среди тюркских народов и укрепления позиций в исламском мире. Также его возращение может рассматриваться и как неприятный укол американцам, настаивавшем на его аресте.