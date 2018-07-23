Всё по науке: часть вторая 

The Batrachospermum Magazinehttps://vk.com/batrachospermumЖурнальчик-водоросль «Батрахоспермум» с юмором рассказывает о странных динозаврах, милых паучках и пушистых бабочках. Тут же вы найдете видео с крабиками, зарывающимися в песок, и самые крутые фотки волоклюя, массирующего жирафа. «Батрахоспермум» даже умудряется не скучно объяснять элементы периодической таблицы Менделеева и отслеживать научные новости. Каждое слово тщательно отобрано и пропущено сквозь фильтры самим автором паблика, Виктором Ковылиным. Этот журнал отобрал в свой топ не только «Чердак». «Батрахоспермум» попал в топ самых интересных групп ВК от «Афиши» и список самых классных пабликов о науке, истории и космосе портала «Мел». Секира Лектораhttps://vk.com/lecturerhistoryВ «Секире Лектора» вы найдете самые милые истории о детском саде для слонят и странные фотографии с диско-шоу группы 80-х в леопардовых купальниках. Контент разбавлен интеллектуальными постами об исландских титанах литературы и фотографиями «Татуировки моряков 1934—1945». А недавно появились живые лекции прямиком из краснодарского бара. Первая тема — история американской демократии в двух частях. inter essehttps://vk.com/public60295227Загадочный паблик с ни на что не похожей атмосферой. Тут вы найдете чернила меланхолии и вино в потоке образов, 24 японских монстра и фотографии экзорцизма в Эфиопии, историю семьи индийских альбиносов и десятичасовые видео жизни на коралловом рифе. А если вы любите непереводимые слова, то и это у «inter esse» есть. Например, индейское слово «Qarrtsiluni — сидеть вместе в темноте». Подборки запредельной музыки тоже обитают тут. IStudyhttps://vk.com/public49221075Любите фильмы и науку? Тогда вам в «IStudy». Гигантская подборка на все темы: от космоса и медицины до черчения и начертательной геометрии. Тысячи видео ждут вас! Ко всему прочему в архивах есть книги и самые свежие выпуски научных журналов. Например, «GEO», «Популярная механика» и «Дилетант». А если вы фанат Макса Вебера, Стивена Хокинга и Уолтера Гратцера, то заходите в аудиозаписи. Специально для вас — подборка подкастов. Щепотка Солиhttps://vk.com/granumsalisКрутейшие научно-популярные события в Петербурге — от «Щепотки Соли»! Лектории, конференции и встречи с разумными людьми. Ася Казанцева, Алексей Водовозов, Евгения Тимонова, Михаил Гельфанд, — всех этих лекторов вы можете увидеть и послушать на событиях от «Щепотки Соли» или посмотреть на видео. Один из последних проектов, «Friend Zone», — новый формат общения. Игра, в которой люди начинают взаимодействовать по-новому и прокрастинируют правильно. «Щепотка Соли» создает среду столкновения интересных людей. Sci-Hubhttps://vk.com/club36928352За научные знания надо платить. Или нет? Если нет, то вам в Sci-Hub! Более 67 миллионов научных статей в свободном доступе. В основе проекта — разрушение преград на пути к знаниям. «Sci-Hub» — полулегальный проект Александры Элбакян, программиста из Казахстана. Сейчас свое местонахождение Элбакян скрывает и общается с миром через зашифрованные каналы. В общем почти WikiLeaks, только в науке.