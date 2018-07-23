Лондон — излюбленная площадка шпионских игр Кремля

Жизнь бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля в Солсбери не предвещала никаких потрясений. После многих лет в страхе разоблачения московскими коллегами бывшего полковника ГРУ , наконец-то, ждало спокойствие.

Обстановка располагала к этому: утопающий в зелени городок на юге Англии (два часа езды от Лондона), фахверковые дома, готический собор… Жестокости внешнего мира, казалось, не было хода в это место, где даже туристы замедляли шаг, погружаясь в местную доброжелательность.

После прибытия в Великобританию в 2010 году по итогам оговоренного в верхах Вашингтоном и Москвой обмена шпионами, Сергей Скрипаль поселился там в одном из кирпичных домов на улице Кристи Миллер. По словам соседей, этот 67-летний мужчина с простым лицом не избегал контактов с людьми, хотя и отличался молчаливостью, особенно после кончины супруги в 2012 году. Он не видел причин опасаться мести России , раз его дело было урегулировано на государственном уровне.

Кроме того, он даже сам беспрепятственно ездил на родину, чтобы повидать 33-летнюю дочь Юлию. 4 марта она сама нанесла ему визит в Солсбери. Когда Сергей Скрипаль открыл дверь дома тем воскресным днем, то и представить себе не мог, что окажется героем достойного холодной войны сценария. Дело в том, что дверь и ручка были обработаны нейротоксином «Новичок», разработанным еще при СССР. Угрозу представляет даже простой контакт с кожей.

Несколько часов спустя Скрипаля с дочерью нашли в состоянии агонии на скамье неподалеку от паба «Милл» в центре города. Через 12 лет после отравления в Лондоне радиоактивным веществом бывшего агента КГБ (разделился на ФСБ по внутренним вопросам и СВР по внешней деятельности) Александра Литвиненко Москву вновь обвинили в применении химического оружия на территории Великобритании.

Лучшие враги в шпионаже

Судя по всему, распад коммунистической системы и конец холодной войны мало что изменили в, как минимум, необычных отношениях двух стран, лучших врагов в мировом шпионаже.

«После падения Берлинской стены и до украинского кризиса и аннексии Крыма в 2014 году у нас наблюдалось сближение с Москвой, — считает Доминик Грив (Dominic Grieve), депутат Консервативной партии и глава парламентского комитета по контролю над разведслужбами. — Мы хотели сохранить хорошие отношения с Россией, но дело Скрипаля демонстрирует, что это невозможно. Это провокация. Они дошли до предела и не остановятся, пока не увидят силу». Как считает Чарльз Фарр (Charles Farr), председатель Совместного комитета по разведке при премьер-министре, «Россия вновь стала острым вопросом в 2016-2017 годах» на фоне ужесточения российской внешней политики.

Москва не ждала столь острой реакции на дело Скрипаля. Великобритания и ее союзники, в том числе США Франция , выдворили в общей сложности 160 российских дипломатов. Если присмотреться внимательнее, список не имеет прямой связи с инцидентом в Солсбери: в каждой стране речь шла об уже установленных разведчиках, прежде всего сотрудниках СВР (гражданская разведслужба, конкурент военной ГРУ).

«Для Лондона это способ развалить резидентуру СВР, — считает высокопоставленный представитель французской контрразведки. — Но стоит ли убирать тех, кто и так находятся в поле зрения? Если да, нужно, чтобы их заменили дебютантами…» То есть, теми, кого легко идентифицировать.

Кроме того, британцы перешли в наступление и на следственном уровне: после инцидента в Солсбери было открыто 15 дел о возможной причастности России к смерти бежавших в Лондон российских олигархов и их близких за последние годы. До настоящего времени эти происшествия не вызывали подозрений.

Самым известным из этих людей был Борис Березовский , бывший серый кардинал в постсоветской России ( Владимир Путин был его ставленником до того, как стал заклятым врагом). В 2013 году его нашли повешенным в ванной. Его главный партнер Скот Янг (Scot Young) в свою очередь выбросился из окна и упал на прутья решетки забора внизу. Все фигурирующие среди жертв британцы играли ту или иную роль в финансах этих состоятельных россиян.

Работа со спецслужбами

У Пушкинского дома (российский культурный центр в Лондоне) некоторые завсегдатаи напоминают, что британские власти не всегда были настолько подозрительны к россиянам, особенно к расположившимся у них олигархам. В частности он упоминают март 2014 года, когда фотографы засняли под мышкой чиновника Министерства иностранных дел , который направлялся в резиденцию премьера, документ, где черным по белому была обозначена рекомендация «не закрывать лондонский финансовый центр для россиян».

Нельзя не признать, что британская столица действительно делает все для привлечения капиталов. В частности, она уже не первый год предлагает бизнесменам очень выгодный налоговый режим и не особенно заботится насчет происхождения средств. Многие олигархи воспользовались этим, чтобы обосноваться там вместе с семьями.

«Кроме того, они становятся источником информации для британских спецслужб, как без их ведома, так и добровольно», — отмечает не раз работавший с британцами французский полицейский. По его словам, английская внешняя разведка Ми-6 держит на контроле дома, машины, телефоны и компьютеры этих особых резидентов, которые находятся на полпути между бизнесом и политикой.

Бывает, что к ним обращается и местная контрразведка. Так, когда Александр Литвиненко получил в 2001 году убежище в Англии после 20 лет работы в ФСБ, на первых порах он сблизился с миллиардером Березовским. Слабое владение английским подрывало его независимость, однако противодействие российскому режиму принесло ему финансовую поддержку богатого соотечественника, который взял на себя оплату его жилья, учебы его детей и публикации двух критических по отношению к Москве книг.

Однако деятельность Литвиненко не ограничивалась книгами… По словам бывшего члена Верховного суда Роберта Оуэна (Robert Owen), который выпустил в 2016 году следственный отчет о его отравлении, «в ФСБ определенно считали, что он начал работать на Ми-6». Решение о его ликвидации, «вероятно, было одобрено (…) главой ФСБ Николаем Патрушевым и Владимиром Путиным», который публично иронизировал насчет смерти Литвиненко.

Задержание российского преступника

В беседе с Оуэном вдова Литвиненко признала, что ее муж получал от британцев зарплату в 2 000 фунтов в месяц. Кроме того, с 2002 года он, видимо, принимал участие в разборе архивов КГБ, которые были переданы в 1992 году Великобритании другим бывшим агентом Василием Митрохиным

Наконец, по словам супруги, он сотрудничал с испанскими спецслужбами с конца 2004 года. В 2006 году Березовский подтвердил это полиции: «Он помог им задержать российского преступника по фамилии Шакуро и надеялся, что переданные им сведения об отмывании денег Романом Абрамовичем Испании , приведут к его задержанию».

Случай Сергея Скрипаля выглядит иначе. Этот старый сотрудник ГРУ не был политическим активистом и согласился на предательство в пользу Лондона в начале 1990-х годов. Во время суда в 2006 году выяснилось, что его завербовали во время работы в Мадриде , и что он помогал англосаксонским спецслужбам в разоблачении агентов ГРУ по всему миру.

В 2010 году в качестве благодарности Лондон добился, чтобы его включили в список обмена между Америкой и Россией. Речь шла об отправке на родину десяти задержанных в США «нелегальных» агентов в обмен на освобождение двух работавших на ЦРУ россиян, а также еще двух, завербованных Ми-6 (в том числе Скрипаля). Этот «бартер» позволил Скрипалю выйти из тюрьмы, где ему еще оставалось отсидеть девять лет.

Как бы то ни было, британцы не обеспечивают бывшим двойным агентам золотую старость. Довольствие довольно скромное, и им нужно продолжать сотрудничество. Так, по данным, чешского журнала «Респект» и « Нью-Йорк Таймс », Скрипаль ездил в Прагу в 2012 году по распоряжению Ми-6 (за вознаграждение), чтобы поделиться сведениями о работе ГРУ в стране.

В 2016 году он побывал с той же целью в Эстонии и Испании. Все это позволило ему приобрести красный BMW, который затем часто видели у его дома в Солсбери. По всей видимости, довольные его помощью иностранные спецслужбы вновь беседовали с ним в Лондоне и спрашивали рекомендаций по вербовке. В Москве же, наверное, решили, что это чересчур.

Олигархи под наблюдением

Российские власти категорически отрицают причастность к этому вероятному покушению, однако в их позиции просматривается явное стремление установить соотношение сил, как уже было в прошлом.

Во всяком случае, именно так считает бывший директор влиятельного Центра правительственной связи Дэвид Оманд (David Omand): «Москва всегда считала Лондон главным врагом, потому что мы лучше всех знаем их разведку. Кроме того, наша столица — центр, где все назначают друг другу встречи, и отличное место для того, чтобы понять, что происходит в США».

У дела Скрипаля были последствия не только в шпионских кругах: оно подтолкнуло британцев к тому, чтобы изменить отношение к олигархам и ужесточить тон. «Правительство теперь уде не смотрит на них с благосклонностью, потому что они приносят больше проблем, чем решают», — считает Дэвид Оманд. Так, Роман Абрамович до сих пор не получил ответа на заявление о продлении истекшей в конце апреля визы. В результате он решил выбрать Израиль . Состояния олигархов тоже оказались под надзором. Принятая 1 мая поправка предписывает заморским территориям Великобритании представить к 2020 году данные о личности владельцев зарегистрированных там предприятий. «Это не просто меры прозрачности для борьбы с мошенничеством и отмыванием денег, а последствие дела Скрипаля», — говорит поддержавший эту поправку Доминик Грив.

Бывший агент и его дочь находятся под защитой и не возвращались в кирпичный дом в Солсбери. Им предстоит смена документов и новая жизнь, на этот раз в США, под крылом ЦРУ.