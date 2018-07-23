Жителя Пермского края оправдали за неудачно смонтированный ролик из «Семнадцати мгновений весны»

Житель Пермского края Андрей Новоселов оспорил решение Чайковского городского суда, который обязал его заплатить административный штраф за ролик, смонтированный на основе кадров из фильма «Семнадцать мгновений весны». Об этом сообщил сам фигурант дела.

Жители Чайковского Илья Уразов и Андрей Новоселов поссорились в соцсетях. На это повлияли их различные взгляды на политику и историю.

Один раз Новоселов даже написал на своего товарища заявление в полицию из-за искаженного, по мнению истца, видения роли СССР в Великой Отечественной войне.

Стражи порядка не нашли ничего противозаконного в действиях Уразова. Однако его друг на этом не успокоился и решил доказать свою правоту другим способом. Он, используя кадры из «Семнадцати мгновений весны», смонтировал провокационное видео. В нем штандартенфюрер СС Штирлиц разбивает бутылку о голову оберштурмбанфюрера СС Вильгельма Холтоффа. К изображению последнего «монтажер» прикрепил лицо Уразова.

Илья, посмотрев данный ролик, обиделся и подал на Новоселова в суд. Андрея признали виновным за публичную демонстрацию нацистской символики. Он должен был выплатить административный штраф в размере одной тысячи рублей. Однако виновник всего произошедшего подал апелляцию в Пермский краевой суд. Последний отменил решение Чайковского городского суда.

Новоселов остался доволен таким исходом дела и заявил, что с самого начала считал решение данной инстанции «проявлением маразма и абсурда». Также он выразил надежду, что впредь судьи будут более внимательно подходить «к рассмотрению дел подобной направленности».