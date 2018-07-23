Александр Шейн, Чулпан Хаматова и 20 миллионов

Продюсер фильма «ВМаяковский» вернул 20 млн Фонду кино после того, как околокиношная общественность подняла шум.

Правда, поначалу сообщалось, что долг Александра Шейна, главы киногруппы 2ПЛАN2, перед Фондом кино — только 1 миллион рублей. Это по меркам кинематографа совсем небольшая сумма, даже, можно сказать, крошечная, никто бы и внимания не обратил, но Александр Шейн — муж Чулпан Хаматовой , чье имя всегда и в любом контексте вызывает резонанс. (Вот и мы, грешные, вынесли ее имя в заголовок).

Параллельно сообщалось, что Чулпан Хаматова, которая снялась в этом проекте в роли Лили Брик, купила дом в Латвии и переезжает туда жить. На самом деле за этой «как бы намекающей» конструкцией нет ничего реального, это построение — фейк. Александр Шейн — бывший муж Хаматовой, пара рассталась прошлой осенью. К деньгам, взятым (на условиях возврата) у Фонда кино компанией Шейна на производство фильма «ВМаяковский», Чулпан Хаматова не имеет отношения — она актриса. И, как любой человек, вправе покупать на свои легальные доходы дома где пожелает — это никого не касается.

Кроме того, долг продюсера Шейна перед Фондом кино составляет не один, а 20 миллионов. Точнее, составлял. Потому что все деньги были возвращены после возбуждения уголовного дела о «хищении средств». «Фонд кино рад, что этот сложный и интересный с художественной точки зрения проект состоялся, а продюсеры сумели выполнить свои обязательства», — сообщает пресс-служба Фонда кино.

Прекращено ли уголовное дело против продюсерской компании Шейна (возможно, его нельзя прекратить автоматически, даже если ущерб возмещен) — неясно. Александр Шейн отказался пообщаться с нами по телефону, а пресс-служба Фонда кино в отпуске.