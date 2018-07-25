Ещё
Власти Подмосковья выдали более 950 субсидий предпринимателям за последние четыре года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Подмосковья выдали более 950 субсидий предпринимателям за последние четыре года 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: РИАМО
Правительство Московской области компенсировало производственные затраты более чем 950 компаниям Подмосковья за последние четыре года, сообщила в среду журналистам заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Надежда Карисалова.
В среду в доме правительства Московской области прошла рабочая встреча вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова с представителями бизнеса.
«За прошедшие четыре года мы выдали 972 субсидии — это прямые субсидии на возмещение произведенных затрат. Кто-то может сказать, что это мало, но это 972 компании получили прямую помощь от правительства Московской области», — сказала Карисалова.
Она отметила, что субсидии получили компании, например, на создание промышленного производства, на открытие мясоперерабатывающего цеха, а также на покупку нового оборудования для хлебозавода и на многое другое.
«Такие успешные взаимодействия возникают после встреч бизнеса и властей, когда, например, предприниматель не знал о процедуре и механизме государственной поддержки. Он после воспользовался мерами поддержки, которые у нас есть. Мы субсидируем затраты на оборудование, на первый взнос по лизингу, помогаем социально ориентированным предприятиям, которые могут получить в льготную аренду в нежилые помещения. Такие меры есть, и их действительно много», — добавила Карисалова.
РИАМО: последние новости
Воробьев проконтролировал ход реконструкции в парке «Пехорка» Полиция начала проверку по факту избиения девушки в Сергиевом Посаде Жителям Подмосковья рассказали, как с 1 августа получить льготу на ж/д транспорт
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма595
Россия пригрозила Грузии силой102
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку372
Заявление Лолиты грозит международным скандалом272
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом32
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение