«Мониторинг чиновниками соцсетей приведет к созданию политического SMM»

«Инцидент», насколько мне известно, тестируется в нескольких регионах уже месяца четыре. Конечно, эта система выглядит интересно, но пока имеет ряд существенных недостатков. Первое и главное в том, что она, по крайней мере пока, не в состоянии отсекать сообщения, носящие коммерческий характер. Так что возможно рождение политического SMM. Есть заинтересованность у кого-то — заряжаем ботов, выбираем темы и начинаем по ним спамить. И если такое попадет в «Инцидент», то власти будут вынуждены отрабатывать. Хотя на самом деле конкретная проблема, даже если и существует, то ее значение преувеличено, она не отражает потребности жителей на территории.

Еще система никак не отменяет того обстоятельства, что чиновники на местах не имеют субъектности, чтобы объяснять свою позицию, приводить аргументы. Ряд чиновников представлены в соцсетях, но у них ограничен ресурс, они опасаются, да и некому научить.

Есть в стране человек десять, которые умеют раскручивать, даже новые персоны. Но это зачастую делается опять-таки при помощи ботов, а не созданием мощных и качественных инфоповодов. Как пример, простой Игорь Востриков на ресурсе боли и ненависти смог стать политической фигурой после известной трагедии в Кемерово , чиновники в другой позиции. Понятно, почему власти за это взялись. Вот когда гражданин подает обращение какие-то органы власти, несмотря на то, что действительно налажен контроль, но все равно все спускается в местные органы. Там чиновники отчитываются, что не существует проблемы. Но нет действенного механизма решения проблемы и установления обратной связи. Именно алгоритм решения, как мы предполагаем, будет введен. Но вот последующего освещения это не предполагает по причинам, что я описал.

Каждый из органов власти играет в своих интересах, а не жителей. Иногда они на время совпадают и это хорошо, о когда не совпадают, то по одному вопросу даже информация передается наверх с существенными расхождениями. Так по линии внутренней политики, по линии силовиков и через общественные структуры может быть три совершенно разных посыла по одной проблеме. И введение «Инцидент менеджмент» это как раз попытка нивелировать такое положение вещей.

Решение действительно будут отслеживать до последнего. Но и тут не всегда предусмотрен итог как таковой. Посмотрим хотя бы на проблемы с некачественными дорогами в Волгограде . Она в медийном поле по-прежнему существует. А решений не видно. При этом где-то дороги действительно сделали, похвалились перед зарубежными фанатами футбола, а на окраинах решения нет и близко.

Важно отметить, что в свое время та же «Медиалогия» представляла такой продукт как «Призма». Ей интересовался Вячеслав Володин , тогда отвечавший за внутреннюю политику в администрации президента

Насколько мне известно, у разработки «Медиалогии» есть проблемы. Так для них будет невозможно работать с большими данными в Instagram и Facebook, что связано с регулированием в США и знаменитым походом Марка Цукерберга в Сенат. На самом деле на рынке есть продукты по работе с соцсетями более совершенные, но у них, наверное, не столь сильные лоббисты, как у «Медиалогии».

Конечно, интересно посмотреть, как это будет реализовываться. Но мне представляется, что машинный анализ отличается от человеческого. Машина пока не умеет критически относиться, определять дутый или реальный инфоповод, а также его фактическая острота не в замкнутой системе ботов. Оценить, как это будет преодолеваться — весьма любопытно».