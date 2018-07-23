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Кирилл Кобрин: Нижний Новгород — где-то между Лондоном и Парижем
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Кирилл Кобрин: Нижний Новгород — где-то между Лондоном и Парижем 

nn.ru 34 минуты назад
Фото: nn.ru
Сначала историк показал на экране немецкую гравюру XVII, на которой изображен Нижний Новгород. Особое внимание слушателей он обратил на то, откуда изображен город. На гравюре разборчиво виден, например, Кремль, причем, со стороны противоположного берега реки. Кирилл Кобрин задался вопросом, почему именно оттуда запечатлели город?
— Ведь там, как 400 лет назад ничего не было, так и сейчас нет! — воскликнул историк с улыбкой.
Затем пристальное внимание стало уделяться не Нижнему Новгороду, а Лондону и Парижу. Кирилл Кобрин говорил о планах застройки этих городов и о том, как они развивались. Например, Лондон развивался децентрализовано, подобно взрыву с несколькими эпицентрами. А вот Париж, напротив, разрастался вокруг острова Сите очень продуманно и постепенно, не изменяя своего центра и спустя несколько веков. А Нижний Новгород — это промежуточный вариант между этими городами.
К середине лекции становится понятно (но не очень), что историк сравнивает сюжеты развития городов и роли в них рек и каналов.
Говоря о нижегородских реках, лектор заметил, что его и большинство людей больше тянет к Волге как к главной реке, чем к Оке.
Несправедливым историк называет то, что к Оке город стоит спиной и промышленной частью. Заречному Нижнему Новгороду в принципе уделяется мало внимания, хотя там очень миловидная застройка, по которой можно точно отделить один исторический слой от другого. Тогда как нагорная часть, по мнению автора, устроена скучно, замусорено и пусто. Сам историк родом с Автозавода. Очевидно, поэтому он и тяготеет больше к нижней части Нижнего Новгорода.
И вот ближе к концу лекции мы все же слышим несколько предложений, которые перекликаются с названием:
— Между Сормово и Нижним Новгородом вечная дистанция. Первая Революция, например, там происходила. А город Горький уже включил в себя все эти районы, воспринимал как единое целое, а не города, близкие друг другу, но с разной инфраструктурой.
Закончил лекцию Кирилл Кобрин тем, что озвучил беспокойство: Нижний Новгород постепенно теряет себя. И может настать момент, когда он станет лишь спальным районом Москвы, абсолютным ее филиалом. Если наш город не начнет задумываться о том, кто он есть и для чего нужен, то будет полностью поглощен Москвой. Поэтому город нужно сделать интересным, прежде всего, своим жителям, чтобы им не хотелось из него уезжать.
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