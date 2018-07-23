Подключение инвестплощадок к энергосетям на Кубани будет рассматривать специальная рабочая группа

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал поручение, чтобы подключение инвестплощадок к энергосетям на Кубани рассматривала специальная рабочая группа. По словам главы региона, одним из наиболее острых вопросов для развития экономики остается подключение новых производств к электросетям, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

На данный момент сроки реализации 17-ти инвестиционных проектов перенесены. Причиной этому — высокая стоимость подключения. По словам Кондратьева, инвесторы готовы заходить в Краснодарский край, «но их останавливает то, что для реализации либо не хватает мощностей, либо они есть, но за большие деньги».

Для примера рассмотрели ситуацию с ООО «Крахмальный завод Гулькевичский». Он получил технические условия на подключение 3,5 МВт за 337 миллионов рублей, что являются четвертью от цены всего проекта. «Стоимость услуг „Кубаньэнерго“ для ООО „Стальсервис“ в Динском районе за подключение 1,3 МВт составила 222 млн рублей. В результате инвестор получил необходимые мощности от другого поставщика — „Желдорэнерго“ за 22 млн рублей», — сказал губернатор.