«Сароглиди Электрик» предлагает только лучшее

Компания успешно работает на рынке контрольно-измерительных приборов и автоматики, манометров и термометров уже более 5-ти лет. Продукция компании пользуется большим спросом в пищевой, нефтегазовой и металлургической отрасли. Комплексные решения по автоматизации производств дают возможность предпринимателям создать уникальную слаженную систему управления техническими и технологическими процессами на производстве. Перечень контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики весьма разнообразен и постоянно пополняется. В него входит большое количество различных устройств, которые используются человеком в различных областях его деятельности. Покупателям предлагают только лучшее оборудование, выпускаемое как в России , так и за рубежом по приемлемым ценам. Компания заботится о своей репутации, поэтому всегда прислушивается к мнению клиентов и предоставляет гарантию на все товары и услуги.

Компания предлагает:

* Измерительный инструмент

* Контрольно-измерительные приборы

* Манометры, арматура и другие дополнительные устройства

* Приборы охлаждения и обогрева

* Термометры, ареометры и лабораторная посуда

* Частотные преобразователи

* Электроклапаны

* Электротехническая продукция

* Датчики

Подробнее на сайте http://saroglidielectric.com Преимущества компании:

* Собственное производство

* Работа с предприятиями

* Подготовка к сезону

* Постоянно пополняемый ассортимент

* Высокое качество предоставляемого товара

* Акции и интересные спецпредложения

* Создание готовых решений для вашего производства:

— производят по вашим параметрам

— расчёт

— монтаж любой сложности

— настройка

— написание логических программ

Доставка возможна в любой Регион России услугами транспортной компании — быстро и бережно. При покупке на сумму от 30 тыс. рублей покупку в пределах Южного Федерального Округа доставят совершенно бесплатно. Также SAROGLIDI ELECTRIC предлагает Вам выгодную услугу — самовывоз товара из пункта интернет — магазина, розничного магазина. Просто выберите удобное время и сами заберите свою покупку.

Вас ждут по адресу:

* г. Краснодар, ул. Уральская 126/3 Тел: 8 (800) 700-43-13 (многоканальный) Тел: +7 (861) 232-75-62 (стационарный) E-mail: teplokom@kipautomatika.ru * г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе 14 — угол ул. Солнечная

Тел: 8 (800) 700-43-13 (многоканальный) Тел: +7 (861) 224-59-45 (стационарный) E-mail: kipautomatiс@mail.ru * г. Новороссийск, ул. Золотая Рыбка 1Б (территория строительного рынка)

Тел: 8 (800) 700-43-13 (многоканальный) Тел: +7 (938) 527-34-11 E-mail: teplokom@kipautomatika.ru