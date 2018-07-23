«Сароглиди Электрик» предлагает только лучшее 

Компания успешно работает на рынке контрольно-измерительных приборов и автоматики, манометров и термометров уже более 5-ти лет. Продукция компании пользуется большим спросом в пищевой, нефтегазовой и металлургической отрасли. Комплексные решения по автоматизации производств дают возможность предпринимателям создать уникальную слаженную систему управления техническими и технологическими процессами на производстве. Перечень контрольно-измерительных приборов (КИП) и автоматики весьма разнообразен и постоянно пополняется. В него входит большое количество различных устройств, которые используются человеком в различных областях его деятельности. Покупателям предлагают только лучшее оборудование, выпускаемое как в России, так и за рубежом по приемлемым ценам. Компания заботится о своей репутации, поэтому всегда прислушивается к мнению клиентов и предоставляет гарантию на все товары и услуги.
Компания предлагает:
* Измерительный инструмент
* Контрольно-измерительные приборы
* Манометры, арматура и другие дополнительные устройства
* Приборы охлаждения и обогрева
* Термометры, ареометры и лабораторная посуда
* Частотные преобразователи
* Электроклапаны
* Электротехническая продукция
* Датчики
Подробнее на сайте http://saroglidielectric.com Преимущества компании:
* Собственное производство
* Работа с предприятиями
* Подготовка к сезону
* Постоянно пополняемый ассортимент
* Высокое качество предоставляемого товара
* Акции и интересные спецпредложения
* Создание готовых решений для вашего производства:
— производят по вашим параметрам
— расчёт
— монтаж любой сложности
— настройка
— написание логических программ
Доставка возможна в любой Регион России услугами транспортной компании — быстро и бережно. При покупке на сумму от 30 тыс. рублей покупку в пределах Южного Федерального Округа доставят совершенно бесплатно. Также SAROGLIDI ELECTRIC предлагает Вам выгодную услугу — самовывоз товара из пункта интернет — магазина, розничного магазина. Просто выберите удобное время и сами заберите свою покупку.
Вас ждут по адресу:
* г. Краснодар, ул. Уральская 126/3 Тел: 8 (800) 700-43-13 (многоканальный) Тел: +7 (861) 232-75-62 (стационарный) E-mail: teplokom@kipautomatika.ru * г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе 14 — угол ул. Солнечная
Тел: 8 (800) 700-43-13 (многоканальный) Тел: +7 (861) 224-59-45 (стационарный) E-mail: kipautomatiс@mail.ru * г. Новороссийск, ул. Золотая Рыбка 1Б (территория строительного рынка)
Тел: 8 (800) 700-43-13 (многоканальный) Тел: +7 (938) 527-34-11 E-mail: teplokom@kipautomatika.ru