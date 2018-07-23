Вице-спикер Госсовета Крыма ушел в отставку

По данным пресс-службы, с заявлением о досрочном прекращении полномочий и освобождении от замещаемой должности Ильясов обратился к главе Госсовета РК Владимиру Константинову . В заявлении говорится, что Ильясов покидает свой пост по собственному желанию. При этом он остается депутатом ГС от "Единой России"

По словам заместителя председателя Общественной палаты РК, политолога Александра Форманчука , заявление Ильясов написал уже давно, но ему дали время подумать. Причина в том, что, с одной стороны, многие крымские татары обвиняли его в том, что он не защищает в парламенте их интересы. С другой стороны, он не делал того, что требовала от него власть. Несмотря на поддержку российского выбора крымчан, он не готов был жестко высказываться в отношении действий руководителей меджлиса крымскотатарского народа (запрещенная в РФ организация), с которыми ранее работал, в частности — Мустафы Джемилева

— Будучи зампредседателя Госсовета, он всегда находился в состоянии раздвоения личности, пояснил политолог, — К сожалению, у Ильясова остался нерастраченный потенциал, который он не сумел реализовать в интересах своего народа. Он старался избегать жестких оценок, жестких высказываний, был сторонник национальных квот, обязательного изучения в школах крымскотатарского языка, что вызывало дискуссии в обществе.

Справка «РГ»