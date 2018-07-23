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Вице-спикер Госсовета Крыма ушел в отставку
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Вице-спикер Госсовета Крыма ушел в отставку 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Заместитель председателя Госсовета Крыма Ремзи Ильясов ушел в отставку. Об этом сообщила пресс-служба республиканского парламента.
По данным пресс-службы, с заявлением о досрочном прекращении полномочий и освобождении от замещаемой должности Ильясов обратился к главе Госсовета РК Владимиру Константинову. В заявлении говорится, что Ильясов покидает свой пост по собственному желанию. При этом он остается депутатом ГС от "Единой России".
По словам заместителя председателя Общественной палаты РК, политолога Александра Форманчука, заявление Ильясов написал уже давно, но ему дали время подумать. Причина в том, что, с одной стороны, многие крымские татары обвиняли его в том, что он не защищает в парламенте их интересы. С другой стороны, он не делал того, что требовала от него власть. Несмотря на поддержку российского выбора крымчан, он не готов был жестко высказываться в отношении действий руководителей меджлиса крымскотатарского народа (запрещенная в РФ организация), с которыми ранее работал, в частности — Мустафы Джемилева.
— Будучи зампредседателя Госсовета, он всегда находился в состоянии раздвоения личности, пояснил политолог, — К сожалению, у Ильясова остался нерастраченный потенциал, который он не сумел реализовать в интересах своего народа. Он старался избегать жестких оценок, жестких высказываний, был сторонник национальных квот, обязательного изучения в школах крымскотатарского языка, что вызывало дискуссии в обществе.
Справка «РГ»
Должность зампредседателя крымского парламента Ильясов занимал с мая 2014 года. Ранее он избирался депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым, являлся председателем Постоянной комиссии ВР АРК по межнациональным отношениям и проблемам депортированных граждан. В украинскую бытность трижды избирался в состав меджлиса крымскотатарского народа (запрещенная в РФ организация), с 2001 по 2013 год являлся зампредседателя этой организации, с января 2014-го занимал в ней должность руководителя отдела взаимодействия с органами власти в управлении внешнеэкономических связей, инвестиций и национальной экономики. Поддержал присоединение Крыма к России и был исключен из меджлиса за сотрудничество с властью. С января по май 2014 года Ильясов работал советником по экономической политике крымской международной бизнес-ассоциации «SIBA — Консалтинг». В 2014 году был избран главой межрегионального общественного движения крымскотатарского народа «Къырым».
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