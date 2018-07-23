Александр Панасенко совершил обход территории Тимирязевского

В рамках традиционного субботнего обхода глава управы Тимирязевского района Александр Панасенко посетил детскую площадку по адресу ул. Тимирязевская, д. 10/12, которая участвует в программе благоустройства.

Вместе с главой управы в мероприятии приняли участие сотрудники местного «Жилищника» и активисты.

— На объекте уже выполнены работы по замене малых архитектурных форм, созданию дорожно-тропиночной сети и резинового покрытия. Площадка получилась отличная, яркая и оснащенная современными игровыми комплексами, которые соответствуют всем предъявляемым стандартам и отвечают двум главным критериям — качества и безопасности, — пояснил глава управы.

Напомним, узнать время и маршрут очередного обхода можно накануне мероприятия на личной странице главы управы в соцсети. (мю)