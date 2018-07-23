Австралийский сервис Car Next Door привлек $750 тыс. от венчурного фонда Игоря Рыбакова и Оскара Хартманна

Число пользователей сервиса выросло в полтора раза с декабря 2017 года, когда фонд приобрел долю в компании, и в настоящий момент составляет более 80 тысяч человек.

С помощью CarNext Door совершено 100 тысяч поездок, объем выплат владельцам транспортных средств превысил $5 млн, уточняется в сообщении.

По словам Рыбакова, сделка с CarNext Door стала одной из лучших инвестиций Larix. Он также напомнил, что в начале июля 2018 года платформа получила $2млн инвестиций от Hyundai Motor Company

«Для нас это косвенный показатель того, что Car Next Door имеет большие перспективы и потенциал международного масштабирования. Компания сможет дать сфере транспорта то, что не могут дать привычные в этом сегменте организации, а именно, — цифровизацию отрасли, которая делает ее более доступной потребителям и выгодной для владельцев транспортных средств», — отметил сооснователь Larix.

Car Next Door представлена в Сиднее , Мельбурне, Брисбене, Голд-Косте и планирует в ближайшие полгода начать работу в Канберру , Аделаиду и Перте.

Стоимость аренды автомобилей начинается от $5 за час или $25 за день, плюс $0,33 за каждый пройденный километр.