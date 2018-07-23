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Австралийский сервис Car Next Door привлек $750 тыс. от венчурного фонда Игоря Рыбакова и Оскара Хартманна
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Австралийский сервис Car Next Door привлек $750 тыс. от венчурного фонда Игоря Рыбакова и Оскара Хартманна 

RB.ru 58 минут назад
Число пользователей сервиса выросло в полтора раза с декабря 2017 года, когда фонд приобрел долю в компании, и в настоящий момент составляет более 80 тысяч человек.
С помощью CarNext Door совершено 100 тысяч поездок, объем выплат владельцам транспортных средств превысил $5 млн, уточняется в сообщении.
По словам Рыбакова, сделка с CarNext Door стала одной из лучших инвестиций Larix. Он также напомнил, что в начале июля 2018 года платформа получила $2млн инвестиций от Hyundai Motor Company.
«Для нас это косвенный показатель того, что Car Next Door имеет большие перспективы и потенциал международного масштабирования. Компания сможет дать сфере транспорта то, что не могут дать привычные в этом сегменте организации, а именно, — цифровизацию отрасли, которая делает ее более доступной потребителям и выгодной для владельцев транспортных средств», — отметил сооснователь Larix.
Car Next Door представлена в Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Голд-Косте и планирует в ближайшие полгода начать работу в Канберру, Аделаиду и Перте.
Стоимость аренды автомобилей начинается от $5 за час или $25 за день, плюс $0,33 за каждый пройденный километр.
«Привлечение инвестиций от Игоря Рыбакова и Оскара Хартмана в лице их венчурного фонда Larix VC, явилось важным шагом в развитии Car Next Door. Они располагают глубокой экспертизой в отрасли технологических стартапов, за счет которой помогают нам развиваться», — подчеркнул сооснователь Car Next Door Уилл Дэвис.
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