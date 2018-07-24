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«Канцелярская крыса» — на низком старте
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«Канцелярская крыса» — на низком старте 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Канал НТВ завершил съемки нового детективного сериала с Алексеем Кравченко и Константином Стрельниковым в главных ролях. О начале съемок «Вечерняя Москва» сообщала какое-то время назад, и вот «крыса» готовится к выходу.
По сюжету сотрудника полицейского архива, майора Андрея Вершинина (которого играет Константин Стрельников) внезапно повышают и переводят в приграничный город Портовый. Ему предстоит занять должность руководителя УВД вместо недавно погибшего полковника Авдеева (Алексей Кравченко), но встречают его более чем настороженно: подчиненные почти открыто с ним конфликтуют, а пресса и общественность, взволнованные недавней серией ограблений, откровенно возмущены этим назначением. Теперь герою предстоит доказать свою компетентность в раскрытии преступлений и не отступиться от дела даже в атмосфере всеобщего недоверия.
— У нас была отличная съемочная группа, и нам несказанно повезло с режиссером Аланом Дзоциевым. К тому же, в этом проекте были прекрасные артисты: Дима Быковский, Сергей Кошонин, Ингрид Олеринская, Сергей Агафонов, Роман Жилкин, Руслан Барабанов — все они замечательные партнеры, которые много шутили и частенько пытались «расколоть» товарища в кадре, — вспоминает Константин Стрельников.
Без неожиданностей на площадке не обошлось. Правда, в основном они были приятными:
— Много смешных и интересных моментов было, — рассказывает Константин. — Например, каскадер должен был сыграть грабителя с текстом и убедительной актерской работой на крупном плане. Прошло несколько дублей, и режиссер предложил это сделать нашему костюмеру Андрею. И вдруг Андрей обнаружил и свой актерский талант, и глубину понимания сцены и персонажа! Ему аплодировала вся группа!
В детективе будет 16 серий.
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