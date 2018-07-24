«Канцелярская крыса» — на низком старте

По сюжету сотрудника полицейского архива, майора Андрея Вершинина (которого играет Константин Стрельников) внезапно повышают и переводят в приграничный город Портовый. Ему предстоит занять должность руководителя УВД вместо недавно погибшего полковника Авдеева (Алексей Кравченко), но встречают его более чем настороженно: подчиненные почти открыто с ним конфликтуют, а пресса и общественность, взволнованные недавней серией ограблений, откровенно возмущены этим назначением. Теперь герою предстоит доказать свою компетентность в раскрытии преступлений и не отступиться от дела даже в атмосфере всеобщего недоверия.

Без неожиданностей на площадке не обошлось. Правда, в основном они были приятными:

— Много смешных и интересных моментов было, — рассказывает Константин. — Например, каскадер должен был сыграть грабителя с текстом и убедительной актерской работой на крупном плане. Прошло несколько дублей, и режиссер предложил это сделать нашему костюмеру Андрею. И вдруг Андрей обнаружил и свой актерский талант, и глубину понимания сцены и персонажа! Ему аплодировала вся группа!

В детективе будет 16 серий.