В Крюково отметили день Молодежи

21 июля 2018 года на Михайловских прудах прошёл один из самых ярких летних праздников посвященный Дню молодёжи, организованный Управой Района Крюково и досуговым центром ГБУ «М КЛУБ» при поддержке Молодежной Палаты района Крюково. На празднике гостей ждали выступления лучших творческих коллективов города, танцевальные мастер-классы, спортивный эквилибр, а так же представители площадки творческих коллективов «ЗелАрбат». Мото-шоу от «Ночных волков», рукопашные бои, рок-концерт с участием групп RetrocainE, «Петр Брок и Полугора», «КУБА», а ребята из МФЮА пожелали всем деткам быть здоровыми и устроили со сцены эстафеты в поддержку ЗОЖ. Под конец вечера гостей праздника порадовал своей супер-дискотекой DJ Mr Nuzhny.