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В Крюково отметили день Молодежи
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В Крюково отметили день Молодежи 

Управа района Крюково 55 минут назад
21 июля 2018 года на Михайловских прудах прошёл один из самых ярких летних праздников посвященный Дню молодёжи, организованный Управой Района Крюково и досуговым центром ГБУ «М КЛУБ» при поддержке Молодежной Палаты района Крюково. На празднике гостей ждали выступления лучших творческих коллективов города, танцевальные мастер-классы, спортивный эквилибр, а так же представители площадки творческих коллективов «ЗелАрбат». Мото-шоу от «Ночных волков», рукопашные бои, рок-концерт с участием групп RetrocainE, «Петр Брок и Полугора», «КУБА», а ребята из МФЮА пожелали всем деткам быть здоровыми и устроили со сцены эстафеты в поддержку ЗОЖ. Под конец вечера гостей праздника порадовал своей супер-дискотекой DJ Mr Nuzhny.
На официальном открытие праздника первый заместитель главы управы района Крюково Ковшенков Евгений Сергеевич поздравил жителей района Крюково с праздником и наградил благодарственными письмами за активное участие в жизни района членов Молодежной Палаты Крупенникова Павла Игоревича, Пуховскую Анну Андреевну, Михайлова Максима Александровича и активистов общественных организаций района Самсонову Наталью Евгеньевну, Семёнова Сергея Владленовича, Салажёнкина Олега Павловича, Салихова Данила Ильдаровича. Он поблагодарил активистов за проделанную работу и пожелал таких же успехов в будущем. «День молодёжи» запомниться прекрасной солнечной погодой и заряженным на всю неделю настроением.
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