BBDO Moscow, РА «Восход», Yandex и другие в жюри ADCR AWARDS 2018 

ADCR Awards — конкурс, учрежденный Клубом Арт-директоров России. Входит в состав фестивалей и конкурсов, учитывающихся при подсчете рейтинга креативности АКАР. В 2018 году ADCR Awards получил 3 балла в сегменте «брендинг», 2 балла в сегментах «креатив» и Digital, и вес 5 баллов в категории Young Students. Главный российский профессиональный конкурс в области рекламы, дизайна и креатива объявил состав жюри.
ADCR Awards — конкурс, учрежденный Клубом Арт-директоров России. Входит в состав фестивалей и конкурсов, учитывающихся при подсчете рейтинга креативности АКАР. В 2018 году ADCR Awards получил 3 балла в сегменте «брендинг», 2 балла в сегментах «креатив» и Digital, и вес 5 баллов в категории Young Students.
Сильнейшие работы, представленные в каждой из номинаций, определят команды, сформированные из ведущих специалистов отрасли дизайна и рекламы, во главе с председателями конкурса, членами клуба арт-директоров России.
Film & Radio
Председатель: Данил Голованов, креативный продюсер Red Pepper Film
Команда:
Михаил Перловский, креативный директор ANYBODYHOME!
Андрей Пауков, креативный продюсер Zebra Hero
Евгений Гаврильченко, бренд-директор BBDO Moscow
Влад Ситников, главный креативный директор Possible Group
Митя Юсов, креативный директор Cheil Russia
Дмитрий Масейкин, Senior Art Director Friends Moscow.
Print & Outdoor
Председатель: Мария Борзилова, креативный директор MORE
Команда:
Михаил Григорович, креативный директор Friends Moscow
Максим Орлов, основатель, арт-директор ONY Алексей Стародубов, креативный директор BOOTLEG
Максим Демкин, арт-директор Instinct
Дмитрий Тютьков, основатель креативного агентства TutkovBudkov
Дмитрий Маслаков, Digital Креативный директор РА «Восход»
Interactive & Mobile
Председатель: Артем Филимонов, креативный директор Possible Group
Команда:
Илья Андреев, креативный директор Proximity
Андрей Дансков, креативный директор GREAT
Виталий Рынский, арт-директор коммуникаций Yandex
Валерий Волчецкий, креативный директор Red Keds
Анна Мигалева, Creative Group Head SLAVA
Олег Артемов, сооснователь, исполнительный креативный директор Gocream
Design & Craft
Председатель: Владимир Лифанов, креативный директор «Супрематика»
Команда:
Владимир Федосеев, творческий директор: OTVETDESIGN
Владислав Деревянных, дизайн-директор РА «Восход»
Сергей Сережин, креативный директор, Партнер ONY Денис Раудсепп, креативный директор LOVEMEDO
Надежда Паршина, творческий директор OHMYBRAND
Никита Иванов, арт-директор Depot WPF Егор Преображенский, дизайнер
Promotions & New Media
Председатель: Андрей Губайдуллин, креативный директор РА «Восход»
Команда:
Денис Елисеев, креативный директор, сооснователь Friends Moscow
Артем Синявский, исполнительный креативный директор, основатель Marvelous
Алексей Федоров, исполнительный креативный директор BBDO Moscow
Артур Мирошниченко, Creative Group Head Instinct
Дмитрий Авдеенко, креативный директор FURY
Александр Мерзляков, креативный директор Leo Burnett Moscow
Integration & Innovation
Председатель: Николай Фабрика, креативный директор Instinct.
Команда:
Владимир Гарев, Chief New Business Officer, партнер Possible Group
Матвей Чудновский, предприниматель, директор по маркетингу Yevtam.com Николай Пере, Владелец, креативный директор «Бонни и Слайд»
Александр Редингер, креативный продюсер, AiLove
Ксения Апресян, независимый диджитал арт-директор.
Над жюрением кейсов в Young & Students (креаторы до 25 лет) будет работать команда из председателей категорий.
Данил Голованов, креативный продюсер Red Pepper Film, председатель Film & Radio
Для меня быть в жюри ADCR Awards 2018 — это, прежде всего, возможность повлиять на тренды индустрии в рамках видеоконтента. Будущее за брендами, которые уважают свою аудиторию и разговаривают с ней на одном языке. Не рекламном.
Артем Филимонов, креативный директор Possible Group, председатель Interactive & Mobile
Находиться в составе жюри ADCR — это возможность сделать наше общество и города красивее, лучше, человечнее, прогрессивнее. Коммуникация, как и архитектура, влияет на восприятие горожанами самих себя, задает эмоциональных фон, может давать уверенность, а может вводить в депрессию. Строго утилитарный подход к задачам часто является негуманным и наносит вред. Творческий конкурс в этом плане помогает задуматься о более важных общечеловеческих вещах, чем KPI по продажам и узнаваемости. Наши оценки задают вектор развития тысячам творческих людей. Что ценится в работе, какой уровень необходим, куда нужно двигаться, за какими трендами стоит гнаться, а какие веяния — лишь дань моде и являются ненастоящими — всё это мы будем определять с коллегами в жюри. И мне очень лестно, что у меня такая возможность есть. Надеюсь, что мы выберем по-настоящему лучшее.