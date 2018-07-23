BBDO Moscow, РА «Восход», Yandex и другие в жюри ADCR AWARDS 2018

ADCR Awards — конкурс, учрежденный Клубом Арт-директоров России . Входит в состав фестивалей и конкурсов, учитывающихся при подсчете рейтинга креативности АКАР. В 2018 году ADCR Awards получил 3 балла в сегменте «брендинг», 2 балла в сегментах «креатив» и Digital, и вес 5 баллов в категории Young Students. Главный российский профессиональный конкурс в области рекламы, дизайна и креатива объявил состав жюри.

ADCR Awards — конкурс, учрежденный Клубом Арт-директоров России. Входит в состав фестивалей и конкурсов, учитывающихся при подсчете рейтинга креативности АКАР. В 2018 году ADCR Awards получил 3 балла в сегменте «брендинг», 2 балла в сегментах «креатив» и Digital, и вес 5 баллов в категории Young Students.

Сильнейшие работы, представленные в каждой из номинаций, определят команды, сформированные из ведущих специалистов отрасли дизайна и рекламы, во главе с председателями конкурса, членами клуба арт-директоров России.

Film & Radio

Председатель: Данил Голованов, креативный продюсер Red Pepper Film

Команда:

Михаил Перловский, креативный директор ANYBODYHOME!

Влад Ситников, главный креативный директор Possible Group

Митя Юсов, креативный директор Cheil Russia

Дмитрий Масейкин, Senior Art Director Friends Moscow.

Print & Outdoor

Председатель: Мария Борзилова, креативный директор MORE

Команда:

Михаил Григорович, креативный директор Friends Moscow

Максим Орлов , основатель, арт-директор ONY Алексей Стародубов, креативный директор BOOTLEG

Дмитрий Тютьков, основатель креативного агентства TutkovBudkov

Дмитрий Маслаков, Digital Креативный директор РА «Восход»

Interactive & Mobile

Команда:

Андрей Дансков, креативный директор GREAT

Валерий Волчецкий, креативный директор Red Keds

Анна Мигалева, Creative Group Head SLAVA

Олег Артемов, сооснователь, исполнительный креативный директор Gocream

Design & Craft

Председатель: Владимир Лифанов, креативный директор «Супрематика»

Команда:

Владислав Деревянных, дизайн-директор РА «Восход»

Сергей Сережин , креативный директор, Партнер ONY Денис Раудсепп, креативный директор LOVEMEDO

Надежда Паршина, творческий директор OHMYBRAND

Promotions & New Media

Председатель: Андрей Губайдуллин, креативный директор РА «Восход»

Команда:

Артем Синявский, исполнительный креативный директор, основатель Marvelous

Алексей Федоров , исполнительный креативный директор BBDO Moscow

Артур Мирошниченко, Creative Group Head Instinct

Дмитрий Авдеенко, креативный директор FURY

Александр Мерзляков , креативный директор Leo Burnett Moscow

Integration & Innovation

Председатель: Николай Фабрика, креативный директор Instinct.

Команда:

Владимир Гарев , Chief New Business Officer, партнер Possible Group

Матвей Чудновский, предприниматель, директор по маркетингу Yevtam.com Николай Пере, Владелец, креативный директор «Бонни и Слайд»

Александр Редингер, креативный продюсер, AiLove

Ксения Апресян, независимый диджитал арт-директор.

Над жюрением кейсов в Young & Students (креаторы до 25 лет) будет работать команда из председателей категорий.

Данил Голованов, креативный продюсер Red Pepper Film, председатель Film & Radio

Для меня быть в жюри ADCR Awards 2018 — это, прежде всего, возможность повлиять на тренды индустрии в рамках видеоконтента. Будущее за брендами, которые уважают свою аудиторию и разговаривают с ней на одном языке. Не рекламном.

Артем Филимонов, креативный директор Possible Group, председатель Interactive & Mobile

Находиться в составе жюри ADCR — это возможность сделать наше общество и города красивее, лучше, человечнее, прогрессивнее. Коммуникация, как и архитектура, влияет на восприятие горожанами самих себя, задает эмоциональных фон, может давать уверенность, а может вводить в депрессию. Строго утилитарный подход к задачам часто является негуманным и наносит вред. Творческий конкурс в этом плане помогает задуматься о более важных общечеловеческих вещах, чем KPI по продажам и узнаваемости. Наши оценки задают вектор развития тысячам творческих людей. Что ценится в работе, какой уровень необходим, куда нужно двигаться, за какими трендами стоит гнаться, а какие веяния — лишь дань моде и являются ненастоящими — всё это мы будем определять с коллегами в жюри. И мне очень лестно, что у меня такая возможность есть. Надеюсь, что мы выберем по-настоящему лучшее.