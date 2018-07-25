Как Дмитрий Рогозин менял топ-менеджеров предприятий космической отрасли. Досье 

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 июля руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко сообщил ТАСС, что в отношении гендиректора НПО им. С. А. Лавочкина (предприятие-разработчик автоматических межпланетных станций, разгонных блоков «Фрегат») Сергея Лемешевского «возбуждено уголовное дело по факту мошенничества». В связи с этим Лемешевский, возглавлявший НПО с 2015 года, написал заявление об отставке со 2 августа. И.о. гендиректора назначен заместитель Лемешевского по безопасности Харун Карчаев. Редакция ТАСС— ДОСЬЕ подготовила материал о кадровых перестановках в космической отрасли с момента назначения Дмитрия Рогозина главой «Роскосмоса».
Назначение Дмитрия Рогозина
24 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина, который ранее занимал должность вице-премьера РФ и курировал, в частности, ракетно-космическую промышленность. На этом посту Дмитрий Рогозин сменил Игоря Комарова, возглавлявшего госкорпорацию с 2015 года. 6 июня Рогозин сообщил, что кадровые изменения в руководстве «Роскосмоса» и на предприятиях отрасли «будут носить исключительно точечный характер». При этом он подчеркнул, что выполняет поручение главы государства, «который сказал сформировать компетентную команду и вернуть в отрасль профессионалов».
Первая смена руководства произошла в Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, Москва), отвечающего в том числе и за российские космодромы. 31 мая 2018 года должность гендиректора ЦЭНКИ покинула Рано Джураева, возглавлявшая центр с мая 2015 года. До прихода в ЦЭНКИ Джураева, выпускница МАИ, работала топ-менеджером в ГосНИИ «Аэронавигация», компании-операторе аэропорта Домодедово, авиакомпаниях «Авиалинии Кубани», "Базэл Аэро".
2 июня 2018 года и.о. главы ЦЭНКИ был назначен Андрей Охлопков, выпускник Казанского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск и Военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого. До назначения он возглавлял дирекцию по координации производства в ГКНПЦ им. М. В. Хруничева (в т. ч. курировал создание новой ракеты-носителя «Ангара»).
"Роскосмос"
1 июня 2018 года перестановки коснулись самого «Роскосмоса». И.о. первого заместителя гендиректора госкорпорации был назначен Николай Севастьянов (выпускник МФТИ, конструктор космической техники). В 2005-2007 годы он был президентом, генеральным конструктором Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» им. С. П. Королева, в 2008-2018 годы — генконструктором АО «Газпром космические системы». Прежний первый заместитель Александр Иванов остался работать в «Роскосмосе» на должности председателя государственных пусковых комиссий.
15 июня Дмитрий Рогозин назначил на пост директора департамента международного сотрудничества «Роскосмоса» Дмитрия Лоскутова. В прошлом Лоскутов был первым секретарем постоянного представительства России при НАТО (постпред — Дмитрий Рогозин), затем работал в секретариате вице-премьера Дмитрия Рогозина, являлся его помощником, отвечал за международные вопросы и работу межправительственных комиссий.
26 июня стало известно, что и.о. заместителя гендиректора госкорпорации по административной работе стал Иван Харченко. Ранее, в 2014-2018 годы, он работал в Военно-промышленной комиссии РФ первым заместителем председателя коллегии Дмитрия Рогозина.
30 июня советником Дмитрия Рогозина по военно-космической тематике был назначен бывший глава Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Юрий Власов. Власов — выпускник Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского (Санкт-Петербург), служил в Ракетных войсках стратегического назначения, Космических войсках, занимая должности замначальника управления заказов и поставок космических средств, затем возглавлял управление ракетно-космических вооружений и средств ракетно-космической обороны Минобороны РФ. До прихода в ОРКК был первым заместителем гендиректора НПО Лавочкина.
28 июня 2018 года Дмитрий Рогозин утвердил смену руководства в самарском Ракетно-космическом центре (РКЦ) «Прогресс».
Предыдущий руководитель — Александр Кирилин (авиационный инженер, с 1968 года работавший на заводе «Прогресс») — был временно отстранен от должности генерального директора РКЦ еще 16 февраля 2018 года в связи с возбуждением против него уголовного дела о злоупотреблении полномочиями.
Новым гендиректором РКЦ стал Дмитрий Баранов — инженер, конструктор космической техники, работавший в РКЦ «Прогресс» с 1993 года.
3 июля 2018 года СМИ сообщили, что Андрей Жерегеля назначен гендиректором Объединенной ракетно-космической корпорации, которая с сентября 2017 года оставалась без руководителя после ухода Юрия Власова. Ранее Жерегеля работал третьим секретарем в постпредстве РФ при НАТО в Брюсселе, был заместителем руководителя Росграницы (федеральное агентство курировал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин), возглавлял АО «ГЛОНАСС» (в 2017 года).
АО «ГЛОНАСС»
3 июля 2018 года АО «ГЛОНАСС» (оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС») разместило на своем сайте информацию о назначении решением общего собрания акционеров гендиректором компании Игоря Милашевского. Он сменил на этой должности Аркадия Заикина (в прошлом был помощником вице-премьера Дмитрия Рогозина), возглавлявшего компанию с февраля 2018 года. Милашевский ранее работал директором службы развития "Вымпелкома", министром транспорта и связи Чеченской Республики, возглавлял департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи РФ, был советником министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова (с 2012 года). Заикин перешел на пост заместителя генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти.
РКК «Энергия»
3 июля 2018 года стало известно, что генеральный директор Ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королева (г. Королев, Московская обл. ) Владимир Солнцев покинет свой пост в августе, он подал заявление об увольнении. Выпускник Тульского политехнического института и Всероссийской академии внешней торговли Солнцев возглавлял РКК «Энергия» с 1 августа 2014 года (был врио президента, затем президентом, гендиректором). До этого он занимал руководящие посты на Тульском машиностроительном заводе, затем работал в банковском бизнесе, возглавлял управление по военно-техническому сотрудничеству Авиационного военно-промышленного комплекса "Сухой". В 2010-2014 годы являлся исполнительным директором химкинского НПО «Энергомаш» им. академика В. П. Глушко. До утверждения нового руководителя предприятия исполнение обязанностей главы РКК «Энергия» возложено на первого заместителя генерального конструктора — главного конструктора пилотируемых космических комплексов Сергея Романова.