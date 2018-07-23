Руанде требуется опыт борьбы с утечками газа. На Ямале он есть

Руанде есть необычный способ методики использования природного газа. Лет 15 назад, когда местное население ходило купаться на озеро Киу, люди умирали и тонули. И никто не мог понять, почему.

Потом оказалось, что на дне огромные залежи метана, который поднимаясь на поверхность, становился убийцей. Руандцы придумали, как его использовать, и поставили электростанцию на метане. Но недавно они обнаружили, что часть газа уходит. Видимо, технологии не те. Эту историю рассказал чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Руанда Карэн Чальян во время рабочей встречи с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым в Салехарде . Он поинтересовался, есть ли на Ямале опыт обращения с метаном, чтобы руандцы могли его использовать.

«Может быть, это особенности африканского учёта ценного сырья, когда чего-то не хватает по итогам отчётного периода?» — пошутил Дмитрий Артюхов. «Там не забалуешь», — ответил посол.

Врио губернатора подчеркнул, что на Сабетте, где побывала делегация послов, работает очень эффективная компания, которая следит за каждым кубическим сантиметром газа. Он пояснил, что утечек газа на заводе «Ямал-СПГ» практически не фиксируется, в стране — единая система газоснабжения. Она выстроена очень жёстко в плане технических требований, там настолько много элементов контроля и резервирования, что даже в случае сбоев, необходимости провести ремонтные работы, как только датчики дают сигнал, что где-то происходят утери, включается резервное снабжение, и соответствующая служба находит слабые места.