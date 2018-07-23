В рамках банкротства Алексея Гриншпуна на продажу выставлен его итальянский катер

В настоящее время катер находится в яхт-клубе «Новая гавань» на Молодогвардейском спуске в Самаре . Торги назначены на 27 августа 2018 года.

Это уже вторая попытка продажи данного катера — первые торги были объявлены в июне, начальная цена устанавливалась в размере 3,25 млн рублей. Однако желающих приобрести его за эти деньги не оказалось.

Напомним, Алексей Гриншпун был признан банкротом в сентябре 2017 г. по иску банка ВТБ из-за долга в 23,3 млн рублей. В отношении бизнесмена была введена процедура реализации имущества.

Долгое время Алексей Гриншпун контролировал группу „СВ“, головной компанией которой было ЗАО „ФПК “ СВ», а крупнейшим активом — агрохолдинг ЗАО «СВ-Поволжское». ЗАО «ФПК „СВ“ было признано банкротом в апреле 2012 г., в декабре 2016 г. завершилась процедура банкротства общества. По данным КАД ВАС, из почти 4 млрд руб. долгов перед кредиторами „СВ“ были погашены только 4 млн рублей. В июне 2016 г. Арбитражный суд Самарской области удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего о привлечении Алексея Гриншпуна к субсидиарной ответственности на 4,09 млрд рублей. В ноябре 2016 г. право требования этой суммы с Гриншупна было продано московскому предпринимателю Мартину Декснису за 15 тыс. руб., а он впоследствии — за 15,1 тыс. руб. — перепродал это право Дмитрий Ягодинову.

Пока единственным имуществом, которое выставлялось на продажу в рамках процедуры банкротства Алексея Гриншпуна, является итальянский катер. Но, согласно материалам КАД ВАС, он владеет также долей 95% в уставном капитале ООО „Финансово-промышленная компания „СВ“. Номинальная стоимость этой доли, по данным финансового управляющего Алексея Гриншпуна — Сергея Лямова, равна 9,5 тыс. рублей. Весной текущего года Лямов ходатайствовал об исключении этого имущества из конкурсной массы, ссылаясь на его неликвидность. Однако суд ему отказал.

Зато суд удовлетворил другое ходатайство управляющего — о передаче ему документов и имущества должника, включая гидроцикл ХР, двигатель Rotax модностью 130 лошадиных сил, документов на нежилое здание площадью 419,5 кв. м на ул. Буянова, 45 в Самаре, а также сведений об иной недвижимости, ценных бумагах, банковских картах и прочих ценностях. Правда, в материалах КАД ВАС не уточняется, были ли все затребованные документы в итоге получены Сергеем Лямовым.