Четверть иностранцев, въезжающих в Приморье, выбирают Уссурийск

25 процентов переселенцев выбирают местом жительства именно Уссурийский городской округ, посчитали специалисты. Но у переселенцев при этом есть ряд проблем, сообщает UssurMedia. Например, далеко не все работодатели готовы принять иностранца на работу. Одного врача, приехавшего по программе, не хотели брать на работу до тех пор, пока не вмешался центр занятости.

Лилия Лаврентьева. «Можем себе представить, что происходит с другими соотечественниками, которые приезжают в край, являясь участниками программы, и сами пытаются трудоустроиться, но сталкиваются с похожими проблемами. Я хотела бы по этому поводу обратиться ко всем заинтересованным лицам, проводить адресную работу с кадровыми службами, разъяснять, что существует общий порядок приема на работу», — отметила директор департамента труда и социального развития Приморского края

Фото — UssurMedia