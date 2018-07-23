Филиал ВГТРК «Таврида» открылся в Симферополе

"Сегодня в Симферополе открыли ГТРК «Таврида» — филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании", — говорится в сообщении.

"Таврида" стала 82-м филиалом Всероссийской государственной телерадиокомпании, вещающим на территории России . После открытия в прошлом году филиала корпорации в Севастополе начало вещания ГТРК «Таврида» из Симферополя окончательно вернуло Крым в российское информационное пространство", — привела пресс-служба холдинга слова Добродеева.

"Крым должен быть витриной нашего российского государства. Все должны знать, как он развивается", — заявил в свою очередь Аксенов.

На своей странице в Facebook он также поблагодарил коллектив ВГТРК за «огромный вклад в информационное освещение событий, которые происходили и происходят в Крыму».

"Мы рады, что те новости, которые на высоком профессиональном уровне готовят журналисты компании, всегда объективно показывают жизнь и развитие полуострова", — отметил Аксенов.