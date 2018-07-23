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Филиал ВГТРК «Таврида» открылся в Симферополе
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Филиал ВГТРК «Таврида» открылся в Симферополе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании — ГТРК «Таврида» — открылся в понедельник в Симферополе, сообщила пресс-служба ВГТРК.
"Сегодня в Симферополе открыли ГТРК «Таврида» — филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании", — говорится в сообщении.
Глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев отсмотрели первый прямой эфир.
"Таврида" стала 82-м филиалом Всероссийской государственной телерадиокомпании, вещающим на территории России. После открытия в прошлом году филиала корпорации в Севастополе начало вещания ГТРК «Таврида» из Симферополя окончательно вернуло Крым в российское информационное пространство", — привела пресс-служба холдинга слова Добродеева.
"Крым должен быть витриной нашего российского государства. Все должны знать, как он развивается", — заявил в свою очередь Аксенов.
На своей странице в Facebook он также поблагодарил коллектив ВГТРК за «огромный вклад в информационное освещение событий, которые происходили и происходят в Крыму».
"Мы рады, что те новости, которые на высоком профессиональном уровне готовят журналисты компании, всегда объективно показывают жизнь и развитие полуострова", — отметил Аксенов.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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