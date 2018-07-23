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Экс-сотрудник АНБ: Вторжение России в выборы США — конвейерная операция
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Экс-сотрудник АНБ: Вторжение России в выборы США — конвейерная операция 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Орен Фалькович, занимавший одну из руководящих должностей в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США, высказался относительно вторжения 12 российских киберпреступников в процесс выбора президента Америки, который имел место в 2016 году.
По словам Фальковича, сам факт успешного вторжения говорит о том, насколько реальна и серьезна киберугроза для демократии Штатов.
Став гостем подкаста Bots & Ballots, бывший работник АНБ отметил, что угроза со стороны киберпреступников постоянно совершенствуется и развивается.
«Во всей этой истории поражает весь масштаб кампании. Это наглядный пример того, что требуется для успешной кибероперации», — подчеркнул Фалькович.
«Цели злоумышленников в киберпространстве значительно изменили, теперь речь уже не идет о простых дефейсах сайтов, теперь киберпреступники стремтся получить финансовую выгоду. Некоторые из достижений хакеров действительно бросают вызов обществу — например, те же выборы главы США», — продолжает экс-сотрудник АНБ.
Фалькович также отметил, что более 95% вредоносных кампаний начинаются с таргетированных фишинговых схем, в которых используются разного рода приманки. Как это ни странно, это очень эффективные методы, на которые попадаются многие.
Бывший сотрудник АНБ обеспокоен тем, что выборы в США крайне уязвимы к вторжениям извне, что делает весь их процесс и результат далеким от легитимности.
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