Экс-сотрудник АНБ: Вторжение России в выборы США — конвейерная операция

Орен Фалькович, занимавший одну из руководящих должностей в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США , высказался относительно вторжения 12 российских киберпреступников в процесс выбора президента Америки, который имел место в 2016 году.

По словам Фальковича, сам факт успешного вторжения говорит о том, насколько реальна и серьезна киберугроза для демократии Штатов.

Став гостем подкаста Bots & Ballots, бывший работник АНБ отметил, что угроза со стороны киберпреступников постоянно совершенствуется и развивается.

«Во всей этой истории поражает весь масштаб кампании. Это наглядный пример того, что требуется для успешной кибероперации», — подчеркнул Фалькович.

«Цели злоумышленников в киберпространстве значительно изменили, теперь речь уже не идет о простых дефейсах сайтов, теперь киберпреступники стремтся получить финансовую выгоду. Некоторые из достижений хакеров действительно бросают вызов обществу — например, те же выборы главы США», — продолжает экс-сотрудник АНБ.

Фалькович также отметил, что более 95% вредоносных кампаний начинаются с таргетированных фишинговых схем, в которых используются разного рода приманки. Как это ни странно, это очень эффективные методы, на которые попадаются многие.

Бывший сотрудник АНБ обеспокоен тем, что выборы в США крайне уязвимы к вторжениям извне, что делает весь их процесс и результат далеким от легитимности.