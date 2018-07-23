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Футболист Ташаев назвал своей главной задачей на сезон стать игроком основы «Спартака»
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Футболист Ташаев назвал своей главной задачей на сезон стать игроком основы «Спартака» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Новичок московского "Спартака" Александр Ташаев будет добиваться того, чтобы в новом сезоне стать игроком стартового состава. Об этом он рассказал журналистам на презентации новой формы клуба.
24-летний Ташаев по ходу летнего межсезонья перешел из «Динамо» в «Спартак», подписав контракт на четыре года. В прошлом сезоне полузащитник забил семь мячей и сделал семь голевых передач. Ташаев был в расширенном списке игроков сборной России на домашний чемпионат мира, но в окончательную заявку на турнир не попал.
"Это был сложный переход, ведь у «Спартака» и «Динамо» историческое противостояние, — сказал Ташаев. — Но я уже привыкаю к новым цветам".
"Буду добиваться того, чтобы играть в стартовом составе, и это главная задача на сезон, — сказал Ташаев. — Надо много работать — это единственный ответ на вопрос, что надо сделать, чтобы вновь стать чемпионом", — добавил Ташаев.
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