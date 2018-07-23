«Последний мент»: 20 лет спустя

В последнее время тренд «лихих 90-х» все увереннее занимает место в популярной культуре. О той эпохе ставят фильмы, ее обсуждают на телевидении…. Девяностыми восторгаются и ужасаются, по ним ностальгируют и радуются их уходу. Но сравнить те годы с нашей эпохой воочию, разумеется, сложно: память человеческая несовершенна и избирательна. Что ж, теперь столкновение 1990-х и 2010-х можно увидеть в реальности — точнее, на экране, в захватывающем комедийно-криминальном сериале «Последний мент».

Капитан милиции Алексей Дивов (актер Гоша Куценко ) после тяжелого ранения, полученного во время выполнения служебного задания, впадает в кому на 20 лет. Врачи уже не надеются на то, что он выживет, и собираются отключить аппаратуру жизнеобеспечения, когда Дивов неожиданно открывает глаза.

Да, Дивов — парень упрямый, что и будет демонстрировать нам на протяжении всего сериала, без смущения осваивая реалии незнакомой эпохи — от компьютера и мобильного телефона до кофе-машины. Но, впрочем, не будем забегать вперед. Вначале, когда Леха Дивов выходит из больницы, перед ним открывается новый, пугающий и непривычный мир.

Жизнь его, кажется, окончилась еще в 1995-м: дочка, тогда еще не успевшая родиться, превратилась во взрослую девушку, жена замужем за другим, и даже родная милиция выглядит уже совершенно иначе. Превратившись в полицию, она уже не практикует допросов с пристрастием, «договорняков» с «крышами» и прочих методов ментов эпохи 90-х. Эти полицейские опираются на данные лабораторных исследований, пользуются интернетом, используют современные психологические методы работы с преступниками и, кажется, совсем не напоминают былых Лехиных коллег. И хотя мент из прошлого быстро влился в коллектив, начальник которого, полковник Кирсанов, перед ним в неоплатном долгу, — ведь это его Дивов прикрыл собой в день рокового ранения, — поначалу он кажется безнадежно чужим. Здесь оперативники носят модные пиджаки, едят на обед суши с помощью странного инструмента, который Дивову кажется «барабанными палочками». И даже фразу: «Ну и гад же ты!» оперативник из 90-х и его сегодняшние коллеги понимают совершенно по-разному…. Да и сам Леха не сразу может догадаться, при чем тут какие-то гаджеты, и что это, собственно, такое.

Дивов подходит к освоению своей новой вселенной с тем же уверенным упорством, с каким выкарабкивался из 20-летней комы. Он привыкает к использованию мобильных телефонов, справляется с кофе-машиной, усваивает изменившиеся правила дорожного движения. Разумеется, процесс не обходится без комичных ситуаций, которые, переплетаясь с основной криминальной темой сериала, создают необычную ткань комедийно-криминального кино, всегда популярного у зрителей: комедия и боевик — самые любимые в народе жанры, и их сочетание совершенно беспроигрышно для завоевания симпатий публики.

Гоша Куценко — бессменный герой боевиков, однако, в отличие от многих своих коллег, специализирующихся на ролях крутых парней в погонах, в комедийном амплуа он выступает не менее органично. Его соленые шуточки не годятся для института благородных девиц, но над ними, несомненно, тихо хихикнут в кулачок даже строгие ревнительницы морали.

От серии к серии Дивов все лучше осваивается в новом для себя мире. И понемногу выясняется, что и современной полиции, далекой от стиля и методов работы в эпоху лихих 90-х, не обойтись без стальной хватки «последнего мента». Его сила, напор, профессиональное чутье и внимание к деталям помогают ему распутывать самые заковыристые преступления лучше рафинированных сотрудников полиции, вооруженных самыми современными технологиями.

И глядя на то как «последний мент» не только учится справляться с новыми для него обстоятельствами, но и сам учит коллег понимать жесткие реалии преступного мира, зритель невольно чувствует ностальгию по тем временам, когда крутые парни по обе стороны закона носили кожаные куртки, не стеснялись в выражениях и жили по понятиям — но уж их-то держались насмерть и прямо смотрели врагу в лицо, не скрывая глаз за экранами гаджетов. Это, пожалуй, главный трюк, который блестяще удался создателям сериала: они заставили зрителя ностальгировать по 90-м. Конечно, немалую роль здесь сыграл замечательный саундтрек: многие любители сериала признаются, что впервые начали смотреть его, привлеченные культовыми песнями «Кино», «Чайфа» и других рок-идолов той эпохи. К слову, все серии «Последнего мента» доступны для просмотра на сайте Пятого канала.

Актерский ансамбль сериала получился чрезвычайно удачным. Оказавшись на площадке с талантливым Куценко, к тому же идеально вписавшимся в амплуа, все без исключения его коллеги стараются тянуться и не теряться на фоне звезды, что им с блеском удается.