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«Мираторг» вложит 10 млрд рублей в запуск оптово-распределительного центра в Подмосковье
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«Мираторг» вложит 10 млрд рублей в запуск оптово-распределительного центра в Подмосковье 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Агрохолдинг «Мираторг» планирует открыть оптово-распределительный центр (ОРЦ) в городском округе Домодедово до конца 2019 года, вложив в проект 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.
Проектом предусмотрено строительство центра для хранения, подработки, первичной переработки, приема, упаковки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия мощностью 36 тыс. тонн в год. ОРЦ будет работать с сельхозпроизводителями из Московской, Калужской, Смоленской, Брянской, Орловской, Тульской, Белгородской, Курской областей.
Согласно проекту, центр закупает молоко, мясо, рыбу, овощи, крупу, ягоды, фрукты, а также муку, творог, сыры и выпускает широкий ассортимент продукции с добавленной стоимостью: бургеры, сэндвичи, готовую кулинарию, горячие и жареные блюда, напитки, структурированные супы, хлеб и хлебобулочные изделия.
"Производитель может, как продать сырье, так и отдать его на хранение, переработку, упаковку, получая возможность для гарантированного сбыта своей продукции по рыночным конкурентным ценам, а значит и стимул для расширения производства", — уточняется в сообщении «Мираторга». По словам президента «Мираторга» Виктора Линника, которые приводятся в сообщении, компания подписала соглашение о строительстве в феврале на форуме в Сочи и менее чем за полгода получила все необходимые согласования и разрешения, чтобы приступить к строительству. «Работы идут в рамках утвержденного плана, и мы планируем открыть ОРЦ до конца 2019 года», — подчеркнул глава «Мираторга».
Холдинг «Мираторг», основанный в 1995 году, является крупнейшим производителем свинины и говядины, ведущим поставщиком мяса на российском рынке, осуществляя деятельность в 19 регионах и занимая первое место среди компаний сектора по объему выручки. В 2017 году компания произвела более 80 тыс. тонн говядины.
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