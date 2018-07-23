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Пляж в Дербышках закрыли для купания из-за качества воды
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Пляж в Дербышках закрыли для купания из-за качества воды 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Управление Роспотребнадзора по Татарстану предложило установить аншлаги о запрете купания на озере комсомольском в казанском посёлке Дербышки, сообщается на сайте ведомства.
Лабораторный контроль качества воды в этом искусственном водоёме показал, что она не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям. Так как гигиенические нормативы нарушены, купаться на пляже не рекомендуется.
Вода на озере Комсомольском не соответствует нормативам уже неделю — с 16 июля. Купаться казанцам разрешено на озере Глубоком, на реке Казанке — пляж «Нижнее заречье» и на Волге — пляж «Локомотив».
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