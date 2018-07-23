Ещё
Дэниэл оказался сильнее Имера на старте турнира в Гштааде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дэниэл оказался сильнее Имера на старте турнира в Гштааде 

Чемпионат.com 1 час назад
Японский теннисист Таро Дэниэл вышел во второй круг турнира категории ATP 250, который проходит на грунтовых кортах Гштаада (Швейцария). В первом раунде он оказался сильнее шведа Элиаса Имера (LD), обыграв его со счётом 7:6 (11:9), 7:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Дэниэл выполнил 1 подачу навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету скандинавского спортсмена 7 эйсов, 2 ошибки на подаче и 4 упущенных брейк-пойнта.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом свыше $ 580 тыс. Дэниэл встретится с победителем поединка Гильермо Гарсия-Лопес (7) — Роберто Карбальес-Баэна.
Чемпионат.com: последние новости
Вице-премьер Украины обвинил Усика в разрушении мнения об «агрессии» РФ Что происходило с «Зенитом» в межсезонье Крыховяк пройдёт медосмотр для «Локомотива» на следующей неделе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину67
Россияне взбунтовались из-за нового налога164
Дачники будут жить по новым правилам133
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет15
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор365
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение