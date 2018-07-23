Дэниэл оказался сильнее Имера на старте турнира в Гштааде

Японский теннисист Таро Дэниэл вышел во второй круг турнира категории ATP 250, который проходит на грунтовых кортах Гштаада ( Швейцария ). В первом раунде он оказался сильнее шведа Элиаса Имера (LD), обыграв его со счётом 7:6 (11:9), 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. Дэниэл выполнил 1 подачу навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 7. На счету скандинавского спортсмена 7 эйсов, 2 ошибки на подаче и 4 упущенных брейк-пойнта.