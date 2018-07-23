«Роснефть» разрабатывает модели «гибридных двойников»

Компания «ВНИКТИнефтехимоборудование» (входит в состав корпоративного научно–проектного комплекса ПАО «НК „Роснефть“ ) реализует проект по созданию уникальной модели „гибридных двойников“, позволяющей повысить безопасность эксплуатации производственных объектов.

Как сообщается на сайте „Роснефти“, инновационная модель „гибридный двойник“ позволяет создавать виртуальный клон объекта, его полную цифровую копию, с учетом всех технологических особенностей и моделировать оптимальный режим производственного процесса для всех этапов эксплуатации.

»Гибридный двойник» обеспечивает не только существенное повышение эффективности использования технологического оборудования, но и позволяет прогнозировать его переход в критическое состояние.