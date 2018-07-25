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Убивших котенка на камеру девушек с Алтая поставили на профилактический учет
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Убивших котенка на камеру девушек с Алтая поставили на профилактический учет 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
БАРНАУЛ, 25 июля. /ТАСС/. Полиция Алтайского края поставила на профилактический учет двух несовершеннолетних девушек, убивших котенка и выложивших в интернет видеозапись убийства. Материалы, согласно которым школьниц можно будет поместить в центр временного содержания, уже направлены в суд, сообщили в среду ТАСС в региональном главке МВД России.
"Установлено, что данное видео записано в одном из сел Бурлинского района Алтайского края. Также установлены личности несовершеннолетних девочек 14 и 15 лет, [23 июля] снявших и разместивших видеоролик в социальных сетях. В суд направлен материал с целью их помещения в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Алтайскому краю", — сообщили в ведомстве.
На родителей полиция составила протоколы по статье 5.35. КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Ранее сообщалось, что историю с убийством животного взяла под контроль врио уполномоченного по правам ребенка при губернаторе Алтайского края Ольга Казанцева. Прокуратура Бурлинского района организовала проверку в связи с публикацией указанного ролика. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Видео вызвало большой резонанс. В частности, активисты разместили на сайте по сбору общественных инициатив петицию за принятие мер по отношению к фигуранткам истории. За два дня петицию подписали более 42 тыс. человек.
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