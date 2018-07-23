Московский НПЗ «Газпром нефти» увеличил производство моторного топлива в I полугодии 2018 г.

«Газпром нефть» на 13% увеличила производство моторного топлива в I полугодии 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Газпром нефть».

«По итогам I полугодия 2018 г. собственные нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» — Омский и Московский — повысили объем переработки на 11% до 15,2 млн тонн нефти. Основной рост пришелся на дизельное топливо и высокооктановые бензины Евро-5, суммарное производство которых возросло на 13,6% (до 4,29 млн тонн) и 12,5% (до 3,52 млн тонн) соответственно. Рост выпуска маржинальной продукции обеспечили проекты программы модернизации Омского и Московского НПЗ, которую продолжает «Газпром нефть», — говорится в материале.

Кроме того, перерабатывающие предприятия также увеличили совокупный выпуск судового топлива на 12% до 1,24 млн тонн и авиационного керосина — на 6,4% до 1,15 млн тонн. Производство товарных дорожных и строительных битумов возросло на 29% до 882 тыс. тонн.

«Сохранилась тенденция на снижение выпуска мазута, который остался практически на уровне I полугодия 2017 г. при существенном росте объема переработки. По итогам I полугодия 2018 г. Омский и Московский НПЗ обеспечили рост глубины переработки на 1,6 п.п. и 2,4 п.п. — до 92,4% и 83,8% соответственно», — рассказали в пресс-службе.

В свою очередь заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер подчеркнул, что рост эффективности производства — это результат программы модернизации НПЗ, внедрения современных цифровых систем повышения эффективности.

«Продолжение программы модернизации собственных российских НПЗ «Газпром нефти» позволит достичь к 2020 г. выхода светлых нефтепродуктов на уровне не менее 80% и глубины переработки не менее 95%. Кроме того, разрабатываемая нами единая цифровая платформа управления производством, логистикой и сбытом обеспечит дальнейший рост эффективности всей цепочки создания стоимости», — пояснил он.

Московский НПЗ «Газпром нефть» обеспечивает более 30% столичного топливного рынка. С 2013 г. 100% моторного топлива МНПЗ производится по стандарту Евро-5. Благодаря этому обеспечено снижение вредных веществ в выхлопах автомобильного транспорта на 23%.