От трупа до русского: 9 ролей Дэниэла Рэдклиффа, которые тебя сильно удивят 

Существует древняя легенда, согласно которой маленькие мальчики, снявшиеся в культовых лентах, обречены до смерти носить проклятие «актера одной роли». Ерунда это все. Наш сегодняшний именинник — Дэниэл Рэдклифф — тому доказательство.
Сегодня, 23 июля, Дэну исполнилось 29 лет. Семь лет назад он снял свои знаменитые очки и положил на полку волшебную палочку, когда закончились съемки последней части приключений Гарри Поттера.
Нужно сказать, что, когда два года назад лондонский театр Palace ставил пьесу о продолжении истории Гарри с другими актерами, Рэдклифф специально не пришел на премьеру, чтобы не отвлекать внимание зрителей от сцены.
Так чем он занимался все эти годы? Продолжал играть в кино. У него уже есть 18 работ «постпоттеровской эпохи», и мы решили предложить тебе познакомиться ровно с половиной.
1. «Записки юного врача» (2012-2013) Жанр: драма, черная комедия, сериал
Кадр из сериала «Записки юного врача»
Получив диплом выпускника школы чародейства и волшебства Хогвартс, молодой Рэдклифф отправился проходить практику. В качестве врача. В Россию.
Одной из первых его работ после завершения магической франшизы стал английский сериал, в основу которого лег цикл рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача». По-мнению критиков, сериал получился весьма любопытным и интересным для просмотра, разумеется, если не ожидать от него скрупулезного следования оригиналу.
2. «Убей своих любимых» (2013) Жанр: драма, биография, триллер
Кадр из фильма «Убей своих любимых»
Следующая картина рассказывает об одном убийстве, которое сводит воедино великих писателей поколения битников: Джека Керуака, Уильяма Берроуза и Аллена Гинзберга, которого сыграл Рэдклифф.
Эта картина, по мнению сына одного из участников реальных событий, основана исключительно на версии Гинзберга, а по мнению маститых критиков, «стала реальной попыткой показать начало первой настоящей американской контркультуры в XX веке».
3. «Рога» (2013) Жанр: темное фэнтези, комедия, ужасы
Кадр из фильма «Рога»
Затем Рэдклифф снялся в экранизации романа Кинга. Но не Стивена, а его сына — Джозефа, известного под псевдонимом Джо Хилл.
Персонаж Дэна, Иг Перриш, спокойно живет в небольшом американском городе, пока его не обвиняют в убийстве своей возлюбленной. Мало того, что все от него отвернулись, так у парня еще по какой-то совершенно непонятной причине выросли рога. И люди рядом с ним начали говорить о том, что думают и делать то, что всегда хотели сделать.
4. «Дружба и никакого секса?» (2013) Жанр: романтическая комедия
Кадр из фильма «Дружба и никакого секса?»
От риска не понравиться девушке не застрахован никто, даже такой душка, как Рэдклифф. В этом фильме его герой знакомится с девушкой, которая вполне могла бы стать «той самой», но вот беда — у нее уже есть парень.
Критики в целом похвалили фильм, заявив, что хоть он и простоват, но «трогательный сверх всякой меры». Так что его вполне можно взять на заметку для просмотра на свидании, которое, мы надеемся, у тебя пройдет без таких неприятных открытий.
Видео Melomankaz, YouTube
5. «Виктор Франкенштейн» (2015) Жанр: ужасы, драма, готика
Кадр из фильма «Виктор Франкенштейн»
Минутка занудства — Франкенштейном звали ученого, а не монстра, получившегося в результате экспериментов. Надеемся, что ты и раньше их не путал.
В очередном перезапуске истории, созданной писательницей Мэри Шелли ровно двести лет назад, Дэн сыграл помощника главного героя — горбуна Игоря. А вот самого Виктора Франкенштейна исполнил не менее известный актер — Джеймс Макэвой.
6. «Человек-швейцарский нож» (2015) Жанр: трагикомедия
Кадр из фильма «Человек-швейцарский нож»
Сколько применений трупа ты знаешь? Если не очень много, то эта весьма экстраординарная картина покажет тебе немало вариантов, иногда совершенно неожиданных.
Необитаемый остров, отчаявшийся парень на грани самоубийства и найденный им труп по имени Мэнни (Рэдклифф) — звучит весьма интригующе, не правда ли? Фильм, кстати, хоть и вызывает смешанные эмоции и реакцию, но в целом был принят положительно и даже получил несколько наград.
7. «Абсолютная власть» (2016) Жанр: драма, триллер, детектив
Кадр из фильма «Абсолютная власть»
Если тебе захочется посмотреть что-то более традиционное и серьезное, пожалуйста — Рэдклифф в роли агента ФБР, который работает под прикрытием в банде неонацистов.
Как выглядит нацизм сегодня и почему продолжает находить последователей? Ленту, снятую при участии Майкла Германа, чья реальная история легла в основу сюжета, очень трудно назвать «попкорновым кино», так что включай его, когда есть настроение для размышлений.
Видео Film info, YouTube
8. «Джунгли» (2017) Жанр: драма, приключения
Кадр из фильма «Джунгли»
Удивить кого-то робинзонадой сегодня уже сложно. Разве что, добавив в нее многофункциональное мертвое тело, но Рэдклифф не стал играть одну и ту же роль дважды.
Вместо этого в «Джунглях» он воплотился в израильского путешественника Йосси Гинсберга, который, как и его реальный прототип, был вынужден выживать в диких лесах Боливии. И хотя фильм встретил весьма прохладную реакцию критиков, но старательную игру Дэна отметили многие — он даже голодал два дня перед съемками, чтобы лучше вжиться в роль.
Кадр из фильма «Джунгли»
9. «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Жанр: театральный спектакль
Кадр из фильма «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»
Если помнишь, недавно мы рассказывали про киноверсию театрального спектакля «Гамлет» с Камбербэтчем в главной роли. Так вот, у Рэдклиффа в портфолио тоже есть подобная киноверсия спектакля, связанная с принцем датским.
Эта абсурдистская трагикомедия написана Томом Стоппардом и впервые была поставлена еще в 1966 году, а затем экранизирована в 1990-м с такими известными актерами, как Тим Рот и Гэри Олдмен.
В версии с Рэдклиффом, так же как и в предыдущих, тебе предоставят шанс увидеть события легендарной шекспировской трагедии с точки зрения двух второстепенных персонажей — придворных Розенкранца и Гильденстерна, которые будут комментировать происходящее.
Видео «Трейлеры фильмов», YouTube