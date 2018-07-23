От трупа до русского: 9 ролей Дэниэла Рэдклиффа, которые тебя сильно удивят

Существует древняя легенда, согласно которой маленькие мальчики, снявшиеся в культовых лентах, обречены до смерти носить проклятие «актера одной роли». Ерунда это все. Наш сегодняшний именинник — Дэниэл Рэдклифф — тому доказательство.

Сегодня, 23 июля, Дэну исполнилось 29 лет. Семь лет назад он снял свои знаменитые очки и положил на полку волшебную палочку, когда закончились съемки последней части приключений Гарри Поттера

Нужно сказать, что, когда два года назад лондонский театр Palace ставил пьесу о продолжении истории Гарри с другими актерами, Рэдклифф специально не пришел на премьеру, чтобы не отвлекать внимание зрителей от сцены.

Так чем он занимался все эти годы? Продолжал играть в кино. У него уже есть 18 работ «постпоттеровской эпохи», и мы решили предложить тебе познакомиться ровно с половиной.

1. «Записки юного врача» (2012-2013) Жанр: драма, черная комедия, сериал

Кадр из сериала «Записки юного врача»

Получив диплом выпускника школы чародейства и волшебства Хогвартс, молодой Рэдклифф отправился проходить практику. В качестве врача. В Россию

Одной из первых его работ после завершения магической франшизы стал английский сериал, в основу которого лег цикл рассказов Михаила Булгакова «Записки юного врача». По-мнению критиков, сериал получился весьма любопытным и интересным для просмотра, разумеется, если не ожидать от него скрупулезного следования оригиналу.

2. «Убей своих любимых» (2013) Жанр: драма, биография, триллер

Кадр из фильма «Убей своих любимых»

Эта картина, по мнению сына одного из участников реальных событий, основана исключительно на версии Гинзберга, а по мнению маститых критиков, «стала реальной попыткой показать начало первой настоящей американской контркультуры в XX веке».

3. «Рога» (2013) Жанр: темное фэнтези, комедия, ужасы

Кадр из фильма «Рога»

Затем Рэдклифф снялся в экранизации романа Кинга. Но не Стивена, а его сына — Джозефа, известного под псевдонимом Джо Хилл.

Персонаж Дэна, Иг Перриш, спокойно живет в небольшом американском городе, пока его не обвиняют в убийстве своей возлюбленной. Мало того, что все от него отвернулись, так у парня еще по какой-то совершенно непонятной причине выросли рога. И люди рядом с ним начали говорить о том, что думают и делать то, что всегда хотели сделать.

4. «Дружба и никакого секса?» (2013) Жанр: романтическая комедия

Кадр из фильма «Дружба и никакого секса?»

От риска не понравиться девушке не застрахован никто, даже такой душка, как Рэдклифф. В этом фильме его герой знакомится с девушкой, которая вполне могла бы стать «той самой», но вот беда — у нее уже есть парень.

Критики в целом похвалили фильм, заявив, что хоть он и простоват, но «трогательный сверх всякой меры». Так что его вполне можно взять на заметку для просмотра на свидании, которое, мы надеемся, у тебя пройдет без таких неприятных открытий.

Видео Melomankaz, YouTube

Кадр из фильма «Виктор Франкенштейн»

Минутка занудства — Франкенштейном звали ученого, а не монстра, получившегося в результате экспериментов. Надеемся, что ты и раньше их не путал.

В очередном перезапуске истории, созданной писательницей Мэри Шелли ровно двести лет назад, Дэн сыграл помощника главного героя — горбуна Игоря. А вот самого Виктора Франкенштейна исполнил не менее известный актер — Джеймс Макэвой

6. «Человек-швейцарский нож» (2015) Жанр: трагикомедия

Кадр из фильма «Человек-швейцарский нож»

Сколько применений трупа ты знаешь? Если не очень много, то эта весьма экстраординарная картина покажет тебе немало вариантов, иногда совершенно неожиданных.

Необитаемый остров, отчаявшийся парень на грани самоубийства и найденный им труп по имени Мэнни (Рэдклифф) — звучит весьма интригующе, не правда ли? Фильм, кстати, хоть и вызывает смешанные эмоции и реакцию, но в целом был принят положительно и даже получил несколько наград.

7. «Абсолютная власть» (2016) Жанр: драма, триллер, детектив

Кадр из фильма «Абсолютная власть»

Если тебе захочется посмотреть что-то более традиционное и серьезное, пожалуйста — Рэдклифф в роли агента ФБР , который работает под прикрытием в банде неонацистов.

Как выглядит нацизм сегодня и почему продолжает находить последователей? Ленту, снятую при участии Майкла Германа, чья реальная история легла в основу сюжета, очень трудно назвать «попкорновым кино», так что включай его, когда есть настроение для размышлений.

Видео Film info, YouTube

8. «Джунгли» (2017) Жанр: драма, приключения

Кадр из фильма «Джунгли»

Удивить кого-то робинзонадой сегодня уже сложно. Разве что, добавив в нее многофункциональное мертвое тело, но Рэдклифф не стал играть одну и ту же роль дважды.

Вместо этого в «Джунглях» он воплотился в израильского путешественника Йосси Гинсберга , который, как и его реальный прототип, был вынужден выживать в диких лесах Боливии . И хотя фильм встретил весьма прохладную реакцию критиков, но старательную игру Дэна отметили многие — он даже голодал два дня перед съемками, чтобы лучше вжиться в роль.

Кадр из фильма «Джунгли»

9. «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» Жанр: театральный спектакль

Кадр из фильма «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»

Если помнишь, недавно мы рассказывали про киноверсию театрального спектакля «Гамлет» с Камбербэтчем в главной роли. Так вот, у Рэдклиффа в портфолио тоже есть подобная киноверсия спектакля, связанная с принцем датским.

В версии с Рэдклиффом, так же как и в предыдущих, тебе предоставят шанс увидеть события легендарной шекспировской трагедии с точки зрения двух второстепенных персонажей — придворных Розенкранца и Гильденстерна, которые будут комментировать происходящее.

Видео «Трейлеры фильмов», YouTube