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В Ставрополье держат на контроле снижение задолженности за энергоресурсы
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В Ставрополье держат на контроле снижение задолженности за энергоресурсы 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НАЛЬЧИК, 23 июл — РИА Новости. Власти Ставрополья держат на постоянном контроле работу по снижению задолженности за потребленные энергоресурсы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе губернатора края.
Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа отметил неэффективность работы региональных чиновников и поручил проанализировать неисполнение поручений в сфере ТЭК и принять дисциплинарные меры.
"Работа в этом направлении (по повышению платежной дисциплины — ред.) ведется на постоянной основе. Конечно, имеются определенные проблемы, но задолженность за энергоресурсы в крае постепенно снижается", — сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что только с начала этого года задолженность потребителей Ставропольского края по газу сокращена почти на 400 миллионов рублей, а по электроэнергии — на 177 миллионов рублей.
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