В Ставрополье держат на контроле снижение задолженности за энергоресурсы

НАЛЬЧИК , 23 июл — РИА Новости . Власти Ставрополья держат на постоянном контроле работу по снижению задолженности за потребленные энергоресурсы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе губернатора края.

Ранее глава правительства РФ Дмитрий Медведев по итогам заседания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа отметил неэффективность работы региональных чиновников и поручил проанализировать неисполнение поручений в сфере ТЭК и принять дисциплинарные меры.

"Работа в этом направлении (по повышению платежной дисциплины — ред.) ведется на постоянной основе. Конечно, имеются определенные проблемы, но задолженность за энергоресурсы в крае постепенно снижается", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что только с начала этого года задолженность потребителей Ставропольского края по газу сокращена почти на 400 миллионов рублей, а по электроэнергии — на 177 миллионов рублей.