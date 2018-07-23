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Вратарь СКА Магнус Хелльберг представил шлем на сезон-2018/19
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Вратарь СКА Магнус Хелльберг представил шлем на сезон-2018/19 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Вратарь СКА Магнус Хелльберг представил дизайн нового шлема к одиннадцатому сезону Континентальной хоккейной лиги. На шлеме 27-летнего шведа изображена красная звезда.
«Посмотрим поближе на маску Магнуса Хелльберга. Ничего лишнего», — написано в микроблоге санкт-петербургского клуба.
Фото также можно посмотреть в официальном «твиттере» СКА.
В сезоне-2017/18 27-летний голкипер отыграл в «Куньлунь Ред Стар» 51 матч, пропуская в среднем 2,39 шайбы и отражая 92,6% бросков. Он участник Олимпийских игр в Пхёнчхане, чемпион мира 2018 года. В Дании Хелльберг провёл три встречи, пропуская в среднем 1,63 шайбы за игру при коэффициенте надёжности 93,8%.
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