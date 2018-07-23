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Михаил Черевко назначен генеральным директором «Славнефть-Мегионнефтегаза»
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Михаил Черевко назначен генеральным директором «Славнефть-Мегионнефтегаза» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Возглавлявший «Славнефть-Мегионнефтегаз» Алексей Кан перешел на должность генерального директора ООО «Газпромнефть-Хантос». Собрание проводилось в форме заочного голосования. Список акционеров для участия в нем был составлен по данным реестра на 26 июня.
Ранее Михаил Черевко временно исполнял обязанности генерального директора «Газпромнефть-Хантоса». До этого занимал пост главного инженера — первого заместителя генерального директора общества. С 2012 по 2016 год работал главным геологом — заместителем генерального директора «Газпромнефть-Хантоса». До этого трудился в структуре «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» и «Газпромнефть-Муравленко». С отличием окончил Томский политехнический университет по специальности «Бурение нефтяных и газовых скважин», магистерскую программу университета Heriot-Watt по специальности «Нефтяной инжиниринг».
Алексей Кан родился в 1966 году. Окончил Ивано-Франковский институт нефти и газа по специальности «Технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений». В нефтедобывающей отрасли прошел все ступени профессионального и карьерного роста: от оператора по подземному ремонту скважин до руководителя высшего звена. Возглавлял «Славнефть-Мегионнефтегаз» с мая 2015 года. За это время предприятие вышло на качественно новый уровень развития. Благодаря активному внедрению прогрессивных технологий мегионским нефтяникам удалось кратно увеличить эффективность работы с трудноизвлекаемыми запасами и стабилизировать уровень добычи. За последние три года «Мегионнефтегаз» активно приращивал ресурсную базу — в том числе были приобретены новые лицензионные участки.
За прошедший период в «Славнефть-Мегионнефтегазе» произошла перезагрузка подходов к вопросам производственной безопасности и охраны труда: принцип «Безопасность начинается с меня» стал основополагающим для каждого сотрудника. Также предприятие достигло высоких результатов во внедрении инструментов бережливого производства — по этому направлению в 2017 году «Славнефть-Мегионнефтегаз» стал одним из лидеров в блоке разведки и добычи «Газпром нефти».
Фото: «Славнефть-Мегионнефтегаз»
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