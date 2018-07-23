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Коммунальщики удалили с Колпинской сухостой
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Коммунальщики удалили с Колпинской сухостой 

Управа района Молжаниновский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Сухостой возле одного из домов на Колпинской улице удален. Власти района оперативно отреагировали на сообщение, поступившее от жителя двора на портал «Наш город».
В запросе было указано, что возле дома необходимо убрать сухие ветки и стволы деревьев. Официальный ответ заявителю поступил через несколько дней. Директор ГБУ «Жилищник района Молжаниновский» Дмитрий Вишняков отметил, что указанный факт подтвержден.
«Сообщаем, что работы по уборке территории, прилегающей к объекту дорожного хозяйства, вывозу спила и уборке проезжей части по указанному адресу выполнены», — говорится в ответе.
Напомним, что оставить сообщение на портале «Наш город» можно после несложной регистрации. Это считается официальным обращением в органы исполнительной власти, и в установленный законом срок пользователю должны дать ответ по изложенной им проблеме. (еп)
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