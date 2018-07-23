В Нарьян-Маре трех архангелогородцев судят за изнасилование с убийством

Трех мужчин обвиняют в вымогательстве, причинении смерти по неосторожности и насилии сексуального характера

Нарьян-Маре будут судить трех архангелогородцев в возрасте 28-31 года. Их обвиняют в насилии сексуального характера, в вымогательстве и причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, в ночь на 5 февраля мужчины вместе выпивали. Вскоре они поссорились, потерпевшего избили, после чего изнасиловали, когда он находился в беспомощном состоянии. При этом один из них снимал все на мобильный телефон. Затем обвиняемые потребовали от него 300 тысяч рублей, угрожая, что иначе они опубликуют отснятое видео.

— Приехали все вместе на заработки, жили вместе. Их там было больше, но остальные проходили как свидетели, —рассказала руководитель пресс-службы СКР по Архангельской области и НАО Светлана Тарнаева.

Вскоре от полученных травм мужчина скончался. Видео использовали во время следствия в качестве доказательства.