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В Нарьян-Маре трех архангелогородцев судят за изнасилование с убийством
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В Нарьян-Маре трех архангелогородцев судят за изнасилование с убийством 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
Трех мужчин обвиняют в вымогательстве, причинении смерти по неосторожности и насилии сексуального характера
В Нарьян-Маре будут судить трех архангелогородцев в возрасте 28-31 года. Их обвиняют в насилии сексуального характера, в вымогательстве и причинении смерти по неосторожности.
По версии следствия, в ночь на 5 февраля мужчины вместе выпивали. Вскоре они поссорились, потерпевшего избили, после чего изнасиловали, когда он находился в беспомощном состоянии. При этом один из них снимал все на мобильный телефон. Затем обвиняемые потребовали от него 300 тысяч рублей, угрожая, что иначе они опубликуют отснятое видео.
— Приехали все вместе на заработки, жили вместе. Их там было больше, но остальные проходили как свидетели, —рассказала руководитель пресс-службы СКР по Архангельской области и НАО Светлана Тарнаева.
Вскоре от полученных травм мужчина скончался. Видео использовали во время следствия в качестве доказательства.
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