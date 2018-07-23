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Выиграй билеты на фестиваль KAMWA от МТС
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Выиграй билеты на фестиваль KAMWA от МТС 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
«АиФ-Прикамье» проводит совместный конкурс с МТС.
«Развитие творческих способностей детей является одним из приоритетов нашей компании. Для этого уже несколько лет действует всероссийский проект «Поколение М», который дает возможность талантливым детям вне зависимости от места жительства и материального достатка семьи развивать свои таланты. В этой части наши цели с организаторами фестиваля пересекаются», — рассказала директор пермского филиала МТС Оксана Кайгородова.
В рамках своего проекта «Поколение М» оператор связи проведёт на фестивале полезные мастер-классы: 28 июля можно побывать на занятии по декоративно-прикладному творчеству, а сделанные собственными руками украшения забрать с собой на память. 29 июля всех желающих научат делать красивые фото на мобильный телефон. Ими точно захочется поделиться в социальных сетях.
Чтобы стать участником этих ярких событий, выигрывай билеты на масштабный летний фестиваль в нашем конкурсе:
Расскажите, что или кто вдохновляет вас заниматься творчеством? Делитесь своими искренними, яркими рассказами. Самые интересные обещаем опубликовать. Ваши истории мы ждем по адресу: aif@aif.perm.ru с пометкой КОНКУРС в срок до 26 июля. Подарки вручим уже 27 июля.
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