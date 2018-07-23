Выиграй билеты на фестиваль KAMWA от МТС

«АиФ-Прикамье» проводит совместный конкурс с МТС

«Развитие творческих способностей детей является одним из приоритетов нашей компании. Для этого уже несколько лет действует всероссийский проект «Поколение М», который дает возможность талантливым детям вне зависимости от места жительства и материального достатка семьи развивать свои таланты. В этой части наши цели с организаторами фестиваля пересекаются», — рассказала директор пермского филиала МТС Оксана Кайгородова.

В рамках своего проекта «Поколение М» оператор связи проведёт на фестивале полезные мастер-классы: 28 июля можно побывать на занятии по декоративно-прикладному творчеству, а сделанные собственными руками украшения забрать с собой на память. 29 июля всех желающих научат делать красивые фото на мобильный телефон. Ими точно захочется поделиться в социальных сетях.

Чтобы стать участником этих ярких событий, выигрывай билеты на масштабный летний фестиваль в нашем конкурсе:

Расскажите, что или кто вдохновляет вас заниматься творчеством? Делитесь своими искренними, яркими рассказами. Самые интересные обещаем опубликовать. Ваши истории мы ждем по адресу: aif@aif.perm.ru с пометкой КОНКУРС в срок до 26 июля. Подарки вручим уже 27 июля.