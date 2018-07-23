Завтра в ЮЗАО проведут круглый стол по проблемам сохранения памяти воинов-добровольцев Великой Отечественной войны

В ходе круглого стола обсудят решения по организации работы по историко-культурному просвещению и нравственному воспитанию молодежи силами общественных организаций (СО НКО).

Круглый стол состоится в рамках проекта «Памяти воинов-добровольцев дивизий народного ополчения и батальонов особого назначения Москвы 1941 г.» и пройдет 24 июля 24 июля в Ресурсном центре НКО в ЮЗАО по адресу: улица Винокурова, д. 2. Начало в 16 часов. В нем примут участие представители семей потомков добровольцев Дивизий народного ополчения, истребительных, рабочих и отдельных мотострелковых батальонов особого назначения Москвы 1941 года.

Присутствующие познакомятся с историей Московского летнего и осеннего ополчения, отдельных истребительных и мотострелковых батальонов, с судьбами их участников и ролью блоггеров-поисковиков в сохранении в памяти народа подвига ополченцев.