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«Финансовые проблемы?»: в сети гадают, почему Мария Голубкина продает недвижимость
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«Финансовые проблемы?»: в сети гадают, почему Мария Голубкина продает недвижимость 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Приемная дочь знаменитого советского актера Андрея Миронова Мария Голубкина заинтриговала поклонников появившимися накануне в ее микроблоге объявлениями о продаже дома в подмосковных Химках. Интернет-пользователи теперь гадают, почему звездная красавица решила избавиться от элитной недвижимости.
Известная актриса театра и кино Мария Голубкина разместила в личном Инстаграм-аккаунте объявление о продаже дома в Химках. К лаконичной записи о продаже, артистка прикрепила пару фотографий, на которых были представлены различные детали интерьера. Впрочем, по кадрам с трудом можно было составить себе общую картину обстановки в комнатах.
На одном снимке был запечатлен пол, усыпанный множеством книг и журналов. Данный кадр вызвал в сети нарекания пользователей, разочарованно отметивших, что книгам не место на полу, пусть даже во время переезда. А вот второй кадр был и вовсе прост — часть карниза с бордовой бечевкой, закрученной в петлю. Объявление Марии неожиданно вызвало неподдельный интерес у ее подписчиков. Они засыпали актрису вопросами о причинах переезда и стали интересоваться подробностями о самом доме.
«Фото дома можно?» «Фото туалета знаменитого пожалуйста» «Маша, куда собралась переезжать…» «Сколько стоит дом?» «Зачем продаете? Финансовые проблемы?» Актриса охотно отвечала на вопросы интернет-пользователей. Так, стало известно, что Мария уже давно переехала из выставленного на продажу дома и многие поклонники тут же предположили, что она поселилась у своего давнего возлюбленного Бориса Ливанова. В пользу данной гипотезы можно привести прошлогоднее фото Голубкиной, на котором она позирует в мужской рубашке.
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