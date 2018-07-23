«Финансовые проблемы?»: в сети гадают, почему Мария Голубкина продает недвижимость

Приемная дочь знаменитого советского актера Андрея Миронова Мария Голубкина заинтриговала поклонников появившимися накануне в ее микроблоге объявлениями о продаже дома в подмосковных Химках . Интернет-пользователи теперь гадают, почему звездная красавица решила избавиться от элитной недвижимости.

Известная актриса театра и кино Мария Голубкина разместила в личном Инстаграм-аккаунте объявление о продаже дома в Химках. К лаконичной записи о продаже, артистка прикрепила пару фотографий, на которых были представлены различные детали интерьера. Впрочем, по кадрам с трудом можно было составить себе общую картину обстановки в комнатах.

На одном снимке был запечатлен пол, усыпанный множеством книг и журналов. Данный кадр вызвал в сети нарекания пользователей, разочарованно отметивших, что книгам не место на полу, пусть даже во время переезда. А вот второй кадр был и вовсе прост — часть карниза с бордовой бечевкой, закрученной в петлю. Объявление Марии неожиданно вызвало неподдельный интерес у ее подписчиков. Они засыпали актрису вопросами о причинах переезда и стали интересоваться подробностями о самом доме.