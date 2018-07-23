Ещё
Воробьев поручил властям Истры обратить особое внимание на борьбу с борщевиком
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Воробьев поручил властям Истры обратить особое внимание на борьбу с борщевиком 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Борьба с борщевиком и проведение газа в населенные пункты должны быть приоритетами в работе властей городского округа Истра, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Руководитель администрации Истры Андрей Дунаев в понедельник выступил с отчетом перед главой региона.
«Мы с вами виделись на Дне поля в субботу, общались жителями разных населенных пунктов. Звучал вопрос о газификации разных населенных пунктов, а также был большой запрос на борьбу с борщевиком», — сказал Воробьев, начиная встречу.
Он отметил, что также необходимо обратить внимание на освещение муниципалитета, благоустройство, а также сопровождать строительство переезда около Дедовска.
Ранее губернатор на совещании руководящего состава областного правительства рассказал, что в Истре существует очень большой запрос на газификацию деревень. Он отметил, что этот вопрос нужно вынести на открытую часть правительства для того, чтобы сказать людям, какие деревни и когда можно будет газифицировать.
Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».
РИАМО: последние новости
Новый ТЦ «Каравай» с фермерским рынком открылся в Наро‑Фоминске Цифровизация госуслуг является стратегической задачей властей Подмосковья Еще четыре эстакады построят в Московской области
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину67
Россияне взбунтовались из-за нового налога170
Дачники будут жить по новым правилам134
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет16
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор368
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение