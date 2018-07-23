Воробьев поручил властям Истры обратить особое внимание на борьбу с борщевиком

Андрей Воробьев. Борьба с борщевиком и проведение газа в населенные пункты должны быть приоритетами в работе властей городского округа Истра , сообщил губернатор Московской области

Руководитель администрации Истры Андрей Дунаев в понедельник выступил с отчетом перед главой региона.

«Мы с вами виделись на Дне поля в субботу, общались жителями разных населенных пунктов. Звучал вопрос о газификации разных населенных пунктов, а также был большой запрос на борьбу с борщевиком», — сказал Воробьев, начиная встречу.

Он отметил, что также необходимо обратить внимание на освещение муниципалитета, благоустройство, а также сопровождать строительство переезда около Дедовска

Ранее губернатор на совещании руководящего состава областного правительства рассказал, что в Истре существует очень большой запрос на газификацию деревень. Он отметил, что этот вопрос нужно вынести на открытую часть правительства для того, чтобы сказать людям, какие деревни и когда можно будет газифицировать.

Борщевик является ядовитым растением. Попавший на кожу сок борщевика под влиянием солнечного света (ультрафиолета) способен усиливать пигментацию кожи человека и животных, вызывать дерматиты, которые часто называют «ожогами».