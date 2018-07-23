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Посетители ТЦСО «Ховрино» посетили Музей современной истории России
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Посетители ТЦСО «Ховрино» посетили Музей современной истории России 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Получатели социальных услуг ТЦСО «Ховрино» побывали в Государственном центральном музее современной истории России на экскурсии «Российская история на рубеже ХIХ — начале ХХ веков».
Об этом сообщили в отделении дневного пребывания центра. — Особое внимание было уделено деятельности последних пяти императоров семьи Романовых. Экскурсия была живой, интересной и актуальной, так как накануне в России прошли мероприятия к 100-летию со дня гибели царской семьи, — отметили в центре соцобслуживания.
Напомним, ТЦСО «Ховрино» находится по адресу ул. Флотская, д. 15, корп. 1. (ис)
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