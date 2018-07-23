Посетители ТЦСО «Ховрино» посетили Музей современной истории России

Получатели социальных услуг ТЦСО «Ховрино» побывали в Государственном центральном музее современной истории России на экскурсии «Российская история на рубеже ХIХ — начале ХХ веков».

Об этом сообщили в отделении дневного пребывания центра. — Особое внимание было уделено деятельности последних пяти императоров семьи Романовых. Экскурсия была живой, интересной и актуальной, так как накануне в России прошли мероприятия к 100-летию со дня гибели царской семьи, — отметили в центре соцобслуживания.

Напомним, ТЦСО «Ховрино» находится по адресу ул. Флотская, д. 15, корп. 1. (ис)