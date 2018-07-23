В гостинице Оренбурга потушили условный пожар

Сегодня, 23 июля, в областном центре на ул. Маршала Жукова местные жители заметили скопление пожарных возле гостиницы Hilton Garden Inn. Позже сотрудники областного МЧС сообщили, что здесь проходили плановые учения. В ходе учений прошла эвакуация сотрудников гостиницы.

«Чтобы обеспечить должный уровень безопасности, мы регулярно обучаем сотрудников и повышаем их подготовленность к действиям во время чрезвычайных ситуаций», — пишет руководство гостиницы в соцсетях.

Спасатели ликвидировали условный пожар на 4-м этаже здания. На место учений привлекались три расчета и семь единиц техники.